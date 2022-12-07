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Аллу Пугачову та Максима Галкіна можуть позбавити ізраїльського громадянства

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Фото: Instagram alla_orfey | Алла Пугачова та Максим Галкін

Уся справа у вінчанні зіркової пари.

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Аллу Пугачову та Максима Галкіна хочуть позбавити громадянства Ізраїлю. Про це повідомляє канал 13 tv.

Виявилося, що російські знаменитості вінчалися в православній церкві, тому гуморист змінив віросповідання та порушив правила іудаїзму. Через це Галкіна можуть позбавити паспорта громадянина Ізраїлю.

У розслідуванні телеканалу зазначено, що на репатріацію можуть розраховувати громадяни з єврейським корінням, які не змінили іудаїзм на будь-яку іншу релігію.

Алла Пугачова з дітьми Fullscreen
Алла Пугачова з дітьми
Фото: maxgalkinru

Зокрема в Ізраїлі обурені тим, що 41% росіян, які отримали з березня 2022 року громадянство, не затрималися на території країни і повернулися до РФ.

Окрім цього, ізраїльський паспорт можуть забрати і в Ксенії Собчак, яка після отримання документів одразу повернулася до Москви.

Максим Галкін та Алла Пугачова покинули територію РФ одразу після початку повномасштабного вторгнення та засудили рішення влади. Спочатку вони жили в Ізраїлі, а згодом перебралися до Латвії. Повідомлялося також про ймовірну еміграцію зіркової пари разом з двома дітьми до США.

Нагадаємо, Алла Пугачова увійшла до списку "100 найвпливовіших жінок" 2022 року за версією ВВС.

Також Фокус писав про остаточне розірвання зв'язків Алли Пугачової та РФ.