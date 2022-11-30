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Стиль життя

Алла Пугачова закрила свій останній бізнес у Росії

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Фото: Скриншот | Алла Пугачова

У лютому 2022 артистка з чоловіком та дітьми покинула територію РФ.

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Російська співачка Алла Пугачова остаточно розриває всі зв'язки з Росією та закриває свій останній бізнес у країні. Про це повідомляють росЗМІ.

Примадонна зупиняє діяльність своєї останньої компанії в РФ — АБП, яка веде діяльність у сфері радіомовлення, в галузі звукозапису і видання музичних творів.

За даними спеціальної системи СПАРК, заяву про ліквідацію фірми було подано 23 листопада 2022.

Алла Пугачова та Максим Галкін Fullscreen
Алла Пугачова та Максим Галкін
Фото: Instagram alla_orfey

Зокрема відомо, що пісні дружини Максима Галкіна перестали "крутити" по російському радіо. У компанії також розповідають, що у знаменитості немає нових пісень, "які б відповідали актуальним запитам аудиторії".

У лютому 2022 зіркове подружжя разом з дітьми покинуло територію Росії та переїхало до Ізраїлю на певний термін. Там російський комік почав давати концерти в ролі місцевого артиста та передавати частину грошей на ЗСУ.

Алла Пугачова та Максим Галкін Fullscreen
Алла Пугачова та Максим Галкін

Наприкінці серпня примадонна повернулася до РФ, проте за кілька днів покинула країну. Повідомлялося про ізраїльський паспорт співачки та плани емігрувати у США.

Нагадаємо, Алла Пугачова зворушливо привітала чоловіка з річницею романтичних стосунків.

Також Фокус писав про долю розкішного замку Пугачової та Галкіна у селі Грязь.