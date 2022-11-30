Алла Пугачова закрила свій останній бізнес у Росії

У лютому 2022 артистка з чоловіком та дітьми покинула територію РФ.

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Російська співачка Алла Пугачова остаточно розриває всі зв'язки з Росією та закриває свій останній бізнес у країні. Про це повідомляють росЗМІ.

Примадонна зупиняє діяльність своєї останньої компанії в РФ — АБП, яка веде діяльність у сфері радіомовлення, в галузі звукозапису і видання музичних творів.

За даними спеціальної системи СПАРК, заяву про ліквідацію фірми було подано 23 листопада 2022.

[ + – ] Алла Пугачова та Максим Галкін Фото: Instagram alla_orfey

Зокрема відомо, що пісні дружини Максима Галкіна перестали "крутити" по російському радіо. У компанії також розповідають, що у знаменитості немає нових пісень, "які б відповідали актуальним запитам аудиторії".

У лютому 2022 зіркове подружжя разом з дітьми покинуло територію Росії та переїхало до Ізраїлю на певний термін. Там російський комік почав давати концерти в ролі місцевого артиста та передавати частину грошей на ЗСУ.

[ + – ] Алла Пугачова та Максим Галкін

Наприкінці серпня примадонна повернулася до РФ, проте за кілька днів покинула країну. Повідомлялося про ізраїльський паспорт співачки та плани емігрувати у США.

Нагадаємо, Алла Пугачова зворушливо привітала чоловіка з річницею романтичних стосунків.

Також Фокус писав про долю розкішного замку Пугачової та Галкіна у селі Грязь.