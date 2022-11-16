"Приїжджай хоч на день": Пугачова зворушливо привітала Галкіна з річницею стосунків

Подружжя познайомилося у 2001 році, а представив Пугачову та Галкіна одне одному Філіп Кіркоров, який на той момент був чоловіком артистки.

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73-річна російська співачка Алла Пугачова, яка переїхала в Ізраїль, привітала 46-річного чоловіка Максима Галкіна з 21-ою річницею їхніх стосунків. Наразі шоумен перебуває на гастролях, тому вона опублікувала зворушливий пост у Instagram. На знімку артистка позує, сидячи в кріслі. На ній — сорочка у клітинку з вишивкою та світлі джинси, а поряд на столику стоїть ваза з квітами. Пугачова усміхається до камери, закинувши ногу за ногу.

"Сьогодні наше свято, коханий. 21 рік разом. Дякую за квіти, які ти надіслав мені. Чекаю на зустріч. Приїжджай хоч на день", – підписала знімок артистка.

У першому ж коментарі під публікацією Галкін відповів дружині: "Приїду на всі дні!".

Алла Пугачова познайомилася з Максимом Галкіним у 2001 році на "Слов'янському базарі", причому представив їх одне одному Філіп Кіркоров, який на той момент був чоловіком співачки.

Шлюб Кіркорова та Пугачової був формальним, на той момент вони вже жили окремо.

Перша іскра між співачкою та шоуменом проскочила під час танцю на дні народження спільного друга Петра Шаболтая. Вже тоді Алла Борисівна підкорила Максимове серце. Пізніше обидва зізнавалися, що в них з'явився незрозумілий потяг одне до одного, з яким у результаті не змогли впоратися.

Після виходу кліпу на дуетну пісню "Бути чи не бути" спільні фото Пугачової та Галкіна стали приводом для пліток, а ЗМІ почали активно обговорювати роман знаменитостей. Проте до 2008 року закохані не давали офіційних коментарів щодо своїх стосунків.

У 2011 році вони поклали край домислам, одружившись. Багато хто не вірив у те, що їхній союз, враховуючи різницю у віці, буде міцним, і навіть звинувачували Галкіна в тому, що він одружився з Пугачовою заради просування в шоу-бізнесі. Однак пара не звертала уваги на плітки. Ба більше, у 2013 році сурогатна мати народила їм двійнят Гаррі та Лізу.

Нині родина мешкає в Ізраїлі, куди поїхала після російського вторгнення в Україну. Галкін відкрито виступив проти агресії, допомагав українським біженцям і ставив владі незручні запитання, за що отримав на батьківщині кримінальну справу та статус іноагента. Пугачова підтримала чоловіка та попросила такий самий статус для себе.