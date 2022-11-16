"Приезжай хоть на денек": Пугачева трогательно поздравила Галкина с годовщиной отношений

Супруги познакомились в 2001 году, а представил Пугачеву и Галкина друг другу Филипп Киркоров, который на тот момент был мужем артистки.

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73-летняя российская певица Алла Пугачева, которая переехала в Израиль, поздравила 46-летнего супруга Максима Галкина в 21-й годовщиной их отношений. Сейчас шоумен находится на гастролях, поэтому она опубликовала трогательный пост в Instagram. На снимке артистка позирует, сидя в кресле. На ней – рубашка в клетку с вышивкой и светлые джинсы, а рядом на столике стоит ваза с цветами. Пугачева улыбается в камеру, закинув ногу за ногу.

"Сегодня наш праздник, любимый. 21 год вместе.Спасибо за цветы, которые ты прислал мне. Жду встречи. Приезжай хоть на денек", – подписала снимок артистка.

В первом же комментарии под публикацией Галкин ответил жене: "Приеду на все деньки!".

Алла Пугачева познакомилась с Максимом Галкиным в 2001 году на "Славянском базаре", причем представил их друг другу Филипп Киркоров, который на тот момент был супругом певицы.

Брак Киркорова и Пугачевой был формальным, на тот момент они уже жили раздельно.

Первая искра между певицей и шоуменом проскочила во время танца на дне рождения общего друга Петра Шаболтая. Уже тогда Алла Борисовна покорила сердце Максима. Позже оба признавались, что у них появилось необъяснимое влечение друг другу, с которым в итоге не смогли справиться..

После выхода клипа на дуэтную песню "Будь или не будь" совместные фото Пугачевой и Галкина стали поводом для сплетен, а СМИ начали активно обсуждать роман знаменитостей. Однако до 2008 года влюбленные не давали официальных комментариев по поводу своих отношений.

В 2011 году они положили конец домыслам, сочетавшись браком. Многие не верили в то, что их союз, учитывая разницу в возрасте, будет прочным, и даже обвиняли Галкина в том, что он женился на Пугачевой ради продвижения в шоу-бизнесе. Однако пара не обращала внимания на сплетни. Более того, в 2013 году суррогатная мать родила им двойняшек Гарри и Лизу.

Сейчас семья живет в Израиле, куда уехала после российского вторжения в Украину. Галкин открыто выступил против агрессии, помогал украинским беженцам и задавал властям неудобные вопросы, за что схлопотал на родине уголовное дело и статус иноагента. Пугачева поддержала мужа и попросила такой же статус для себя.