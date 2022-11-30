Алла Пугачева закрыла свой последний бизнес в России

В феврале 2022 артистка с мужем и детьми покинула территорию РФ.

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Российская певица Алла Пугачева разрывает все связи с Россией и закрывает свой последний бизнес в стране. Об этом сообщают росСМИ.

Примадонна останавливает деятельность своей последней компании в РФ – АБП, ведущей деятельность в сфере радиовещания, в области звукозаписи и издания музыкальных произведений.

По данным специальной системы СПАРК, заявление о ликвидации фирмы было подано 23 ноября 2022.

[ + – ] Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Instagram alla_orfey

В частности, известно, что песни жены Максима Галкина перестали "крутить" по российскому радио. В компании также рассказывают, что у знаменитости нет новых песен, "которые бы отвечали актуальным запросам аудитории".

В феврале 2022 звездные супруги вместе с детьми покинули территорию России и переехали в Израиль на определенный срок. Там российский комик начал давать концерты в качестве местного артиста и передавать часть денег на ВСУ.

[ + – ] Алла Пугачева и Максим Галкин

В конце августа примадонна вернулась в РФ, однако через несколько дней покинула страну. Сообщалось об израильском паспорте певицы и планах эмигрировать в США.

Напомним, Алла Пугачева трогательно поздравила мужа с годовщиной романтических отношений.

Также Фокус писал о судьбе роскошного замка Пугачевой и Галкина в селе Грязь.