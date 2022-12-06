Артистку назвали "царицею російської поп-музики".

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73-річна радянська та російська співачка Алла Пугачова увійшла до списку "100 найвпливовіших жінок світу 2022 року", за версією видання ВВС.

Серед сотні найвпливовіших жінок також юна співачка Біллі Айліш, перша леді України Олена Зеленська, індійська акторка Пріянка Чопра Джонас і Сельма Блер, "цариця російської поп-музики" Алла Пугачова, іранська альпіністка Ельназ Рекабі, спортсменка-рекордсменка в потрійному стрибку Юлімар Рохас тощо.

"Попри те, що для прав жінок було зроблено величезні кроки вперед – від кількості жінок-лідерів до руху MeToo – жінки в багатьох куточках світу все ще відчувають, що попереду ще довгий шлях", — зазначають журналісти видання.

[ + – ] Алла Пугачова Фото: Скриншот

Список також відображає роль жінок у центрі конфлікту в усьому світі у 2022 році – від протестувальників, які сміливо вимагають змін в Ірані, до жіночих облич конфлікту та опору в Україні та Росії. Вперше цього року журналісти ВВС також попросили 100 попередніх жінок призначити інших, які, на їхню думку, заслуговують на місце в списку 2022 року.

Нагадаємо, Алла Пугачова закрила свій останній бізнес у РФ.

Також Фокус писав про остаточну долю розкішного замку Алли Пугачової та Максима Галкіна в селі Грязь.