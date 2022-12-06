Артистку назвали "царицей русской поп-музыки".

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73-летняя советская и российская певица Алла Пугачева вошла в список "100 самых влиятельных женщин мира 2022 года", по версии издания BBC.

Среди сотни самых влиятельных женщин также юная певица Билли Айлиш, первая леди Украины Елена Зеленская, индийская актриса Приянка Чопра Джонас и Сельма Блэр, "царица российской поп-музыки" Алла Пугачева, иранская альпинистка Эльназ Рекаби.

"Несмотря на то, что для прав женщин были сделаны огромные шаги вперед — от количества женщин-лидеров до движения MeToo — женщины во многих уголках мира все еще чувствуют, что предстоит еще долгий путь", — отмечают журналисты издания.

[ + – ] Алла Пугачева Фото: Скриншот

Список также отражает роль женщин в центре конфликта во всем мире в 2022 году – от протестующих, смело требующих изменений в Иране, до женских лиц конфликта и сопротивления в Украине и России. Впервые в этом году журналисты BBC также попросили 100 предыдущих женщин назначить других, которые, по их мнению, заслуживают места в списке 2022 года.

Напомним, Алла Пугачева закрыла свой последний бизнес в РФ.

Также Фокус писал об окончательной судьбе роскошного замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина в селе Грязь.