Алла Пугачова повернеться в Росію, — ЗМІ
Артистка вже отримала громадянство іншої країни.
Алла Пугачова збирається повернутися до Росії. Про це повідомляють росЗМІ.
За даними видання, артистка має намір приїхати на батьківщину на новорічні свята 2022/23. Про це розповів відомий двійник Пугачової Данило Калатура.
"У мене є інформація про те, що Алла Борисівна приїде в Москву на новорічні свята. Не знаю, на скільки днів, але приїде", — зазначає чоловік.
Окрім цього, двійник додав, що співачка дуже любить Росію.
Зазначимо, що саму країну у своїх постах дружина Максима Галкіна не критикує.
Алла Пугачова та Максим Галкін покинули територію РФ одразу після початку повномасштабного вторгнення. Спочатку вони з двома дітьми жили в Ізраїлі, де, як повідомлялося, Примадонна отримала громадянство. Згодом зіркова пара перебралася до Латвії.
Зокрема повідомлялося про ймовірну еміграцію подружжя до США.
У серпні 2022 Алла Пугачова повернулася до Росії на кілька днів, адже в дітей закінчилися шкільні канікули. Проте за кілька днів співачка знову виїхала з країни.
Нагадаємо, Аллу Пугачову і Максима Галкіна можуть позбавити ізраїльського громадянства.
Також Фокус писав про визнання Алли Пугачової як однієї зі 100 найвпливовіших жінок світу 2022, за версією Time.