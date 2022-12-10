Алла Пугачова повернеться в Росію, — ЗМІ

Артистка вже отримала громадянство іншої країни.

Related video

Алла Пугачова збирається повернутися до Росії. Про це повідомляють росЗМІ.

За даними видання, артистка має намір приїхати на батьківщину на новорічні свята 2022/23. Про це розповів відомий двійник Пугачової Данило Калатура.

"У мене є інформація про те, що Алла Борисівна приїде в Москву на новорічні свята. Не знаю, на скільки днів, але приїде", — зазначає чоловік.

Окрім цього, двійник додав, що співачка дуже любить Росію.

Зазначимо, що саму країну у своїх постах дружина Максима Галкіна не критикує.

[ + – ] Алла Пугачова та Максим Галкін

Алла Пугачова та Максим Галкін покинули територію РФ одразу після початку повномасштабного вторгнення. Спочатку вони з двома дітьми жили в Ізраїлі, де, як повідомлялося, Примадонна отримала громадянство. Згодом зіркова пара перебралася до Латвії.

Зокрема повідомлялося про ймовірну еміграцію подружжя до США.

У серпні 2022 Алла Пугачова повернулася до Росії на кілька днів, адже в дітей закінчилися шкільні канікули. Проте за кілька днів співачка знову виїхала з країни.

Нагадаємо, Аллу Пугачову і Максима Галкіна можуть позбавити ізраїльського громадянства.

Також Фокус писав про визнання Алли Пугачової як однієї зі 100 найвпливовіших жінок світу 2022, за версією Time.