Внук Пугачевой выставил на продажу роскошную дачу бабушки за 225 млн рублей (видео)

Несколько лет назад Пугачева переписала дачу в Подмосковье на старшего внука.

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Никита Пресняков, старший внук российской певицы Аллы Пугачевой, выставил на продажу ее трехэтажную дачу в селе Бережки Солнечногорского района Московской области на берегу реки Истра. Как пишут росСМИ, за роскошную недвижимость площадью 800 квадратных метров он хочет выручить 225 миллионов рублей.

Дача Примадонны российской эстрады находится в очень живописном месте на участке в 70 соток. На территории есть свой причал, терраса, лаунж-зона. Внутри особняка – шесть спален, библиотека, гардеробная, зона СПА с бассейном, бар, бильярдная, гостиная с камином, и кинотеатр. Роскошный интерьер богато украшен золотом и лепниной, картинами, коврами и шелковыми обоями.

На участке похоронены две собаки певицы – Покемон и Ирма

Этот дом артистка построила в Подмосковье в конце 90-ых. В последние годы тут никто не жил, лишь Никита изредка наведывался проверить, все ли в порядке. В Сети на опубликованных видео можно увидеть, что роскошная недвижимость обнесена высоким забором, и просто так туда не попасть.

Внук Пугачевой, на которого она переписала дачу несколько лет назад, окончательно переехал с женой в США. Там давно живет его мать Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией и мужем Михаилом Земцовым. Более того, щедрая бабушка подарила внуку на свадьбу квартиру в Америке.

Алла Пугачева тоже покинула Россию с семьей. Сейчас она вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой живет в Израиле. Знаменитости с первых дней вторжения России в Украину выступили против действий власти и осудили агрессию РФ.

В итоге Максим Галкин был объявлен "иноагентом", а его жена в последний раз приезжала на родину в августе прошлого года, чтобы окончательно решить все имущественные вопросы, после чего навсегда уехала из России.

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