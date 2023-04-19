Алла Пугачова та Максим Галкін проводили дітей у школу в Ізраїлі

Шоумен опублікував нове відео у своєму Instagram.

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Відомий шоумен Максим Галкін опублікував нове відео в Instagram, показавши, як він та його дружина, співачка Алла Пугачова проводжають своїх дітей Лізу та Гаррі до школи.

"Разом", — підписав відео шоумен. Нині родина Алли Пугачової живе в Ізраїлі, куди вона з чоловіком та дітьми переїхала після початку війни в Україні.

Алла Пугачова та Максим Галкін проводили дітей до школи

"Нарешті сімейка возз'єдналася", — говорить у відео Пугачова, яка і знімала сімейну сцену. Проводячи дітей, Галкін пожартував, що теж іде до школи. Але дружина сказала, що йому час їхати на гастролі.

Відомо, що Пугачова та Галкін купили будинок у Герцлії, який знаходиться за десять кілометрів від Тель-Авіва. А їхні діти навчаються в американській міжнародній школі, яка знаходиться в іншому місті, але лише за 20 хвилин їзди від Герцлії. Це одна з найпрестижніших і найдорожчих приватних шкіл у країні.

У Росії Ліза та Гаррі навчалися у Першій московській гімназії, яка знаходиться у селі Липки Одинцівського району, неподалік їхнього сімейного замку у селі Грязь. Вони відвідали урочисту лінійку 1 вересня, але за три тижні їх батьки забрали документи з гімназії та на борту приватного літака відлетіли до Тель-Авіва.

Діти Пугачової вивчали французьку та англійську, тож мовного бар'єра у них немає. Також вони почали вивчати іврит. У РФ вважали, що діти Галкіна та Пугачової навчатимуться при російському посольстві в Ізраїлі, але на них чекало розчарування.

Примадонна не дає концертів, зате із задоволенням відвідує виступи інших артистів. А Максим Галкін їздить із гастролями США та Європою.

До речі, тепер Алла Пугачова має паспорт Ізраїлю. Вона одержала його 22 травня минулого року. Він діє один рік – до 21 травня 2023 року. Для всіх нових репатріантів, перший паспорт має обмежений термін дії. Його видача відбувається після закінчення трьох місяців перебування в Ізраїлі. Документи на отримання громадянства Пугачова подала наприкінці лютого, одразу ж після перельоту з Москви до Тель-Авіва. Також ізраїльські паспорти видали дітям артистів.

Нагадаємо, у Росії Максиму Галкіну назвали іноагентом та погрожували порушити кримінальну справу за дискредитацію ЗС РФ. Отже, сім'я гумориста поїхала, і Алла Пугачова позбулася свого останнього бізнесу в РФ.

А старший онук співачки Микита Пресняков виставив на продаж її триповерхову дачу в селі Бережки Сонячногірського району Московської області на березі річки Істра. За розкішну нерухомість площею 800 квадратних метрів він хоче отримати 225 мільйонів рублів.