Алла Пугачева и Максим Галкин проводили детей в школу в Израиле

Шоумен опубликовал новое видео в своем Instagram.

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Известный шоумен Максим Галкин опубликовал новое видео в Instagram, показав, как он и его супруга, певица Алла Пугачева провожают своих детей Лизу и Гарри в школу.

"Вместе", — подписал видео шоумен. Сейчас семья Аллы Пугачевой живет в Израиле, куда она с мужем и детьми переехала после начала войны в Украине.

Алла Пугачева и Максим Галкин проводили детей в школу

"Наконец-то семейка воссоединилась", — говорит в видео Пугачева, которая и снимала семейную сцену. Провожая детей, Галкин пошутил, что тоже идет в школу. Но жена сказала, что ему пора на гастроли.

Известно, что Пугачева и Галкин купили дом в Герцлии, который находится в десяти километрах от Тель-Авива. А их дети учатся в американской интернациональной школе, которая находится в другом городе, но всего в 20 минутах езды от Герцлии. Это одна из самых престижных и дорогих частных школ в стране.

В России Лиза и Гарри учились в Первой московской гимназии, которая находится в деревне Липки Одинцовского района, неподалеку от их семейного замка в деревне Грязь. Они посетили торжественную линейку 1 сентября, но через три недели забрали документы из гимназии и на борту частного самолета улетели в Тель-Авив.

Дети Пугачевой изучали французский и английский, так что языкового барьера у них нет. Также они начали изучать иврит. В РФ полагали, что дети Галкина и Пугачевой будут учиться при российском посольстве в Израиле, но их ждало разочарование.

Примадонна не дает концертов, но зато с удовольствием посещает выступления других артистов. А Максим Галкин ездит с гастролями по США и Европе.

К слову, теперь у Аллы Пугачевой есть паспорт Израиля. Она получила его 22 мая прошлого года. Он действует один год – до 21 мая 2023-го. Для всех новых репатриантов первый паспорт имеет ограниченный срок действия. Его выдача происходит после истечения трех месяцев пребывания в Израиле. Документы на получение гражданства Пугачева подала в конце февраля, сразу же после перелета из Москвы в Тель-Авив. Также израильские паспорта выдали и детям артистов.

Напомним, в России Максиму Галкину присвоили звание иноагента и угрожали возбудить уголовное дело за дискредитацию ВС РФ. Так что семья юмориста уехала, и Алла Пугачева избавилась от своего последнего бизнеса в РФ.

А старший внук певицы, Никита Пресняков, выставил на продажу ее трехэтажную дачу в селе Бережки Солнечногорского района Московской области на берегу реки Истра. За роскошную недвижимость площадью 800 квадратных метров он хочет выручить 225 миллионов рублей.