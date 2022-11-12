"Дайте спокій бабусі": Кіркоров підтримав еміграцію Пугачової в Ізраїль

За словами виконавця, він прожив із Аллою Пугачовою 10 щасливих років, завдяки чому може зрозуміти мотиви вчинку примадонни.

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Російський співак Філіп Кіркоров заступився за примадонну Аллу Пугачову, яка вирішила емігрувати з Росії до Ізраїлю. Емоційну заяву виконавець зробив в інтерв'ю авторській Youtube-програмі "Олена, млинець".

Філіп Кіркоров, якому закрито в'їзд до України, протягом тривалого часу ніяк не коментував еміграцію Алли Пугачової до Ізраїлю.

Під час недавнього інтерв'ю програмі "Олена, млинець" з'ясувалося, що російський виконавець повністю підтримує вчинок примадонни, яка виїхала з Росії після повномасштабного вторгнення до сусідньої країни.

Так, Філіп Кіркоров назвав Аллу Пугачову "гордістю Росії", на піснях якої виросло не одне покоління.

"Я прошу одного — дати спокій велику співачку, жінку, матір, бабусю в прямому розумінні слова, з прекрасними онуками, дітьми. Вона — гордість цієї країни, на піснях якої ми всі виросли. Я прожив з нею 10 щасливих років, знаю цю жінку дуже добре", — продовжив Кіркоров і додав, що певною мірою усвідомлює вчинок Алли Пугачової.

Крім цього, російський виконавець вирішив укласти парі з провідною авторською програмою. Філіп Кіркоров пообіцяв, що не влаштовуватиме нових скандалів за умови, якщо журналістка Олена Жигалова припинить писати неприємні коментарі на адресу Алли Пугачової.

"Ми уклали парі, тепер я, якщо відкриється рота про Аллу Пугачову тільки добре кажу. А за Пилипом Кіркоровим стежитиму — якщо хтось його провокує, і він щось зробить, все, я відразу йому пишу, і ми розриваємо нашу угоду. Тож тепер стежимо за базаром", — прокоментувала ведуча авторської програми укладання парі з Кіркоровим.

Зазначимо, наприкінці вересня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Алла Пугачова отримала ізраїльський паспорт. Документ, за даними журналістів, було оформлено ще у травні 2022 року і буде дійсним протягом дванадцяти місяців.

Також повідомлялося, що Алла Пугачова назвала холопами та рабами росіян, які розкритикували її через еміграцію до Ізраїлю.