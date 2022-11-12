"Оставьте бабушку в покое": Киркоров поддержал эмиграцию Пугачевой в Израиль

По словам исполнителя, он прожил с Аллой Пугачевой 10 счастливых лет, благодаря чему может понять мотивы поступка примадонны.

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Российский певец Филипп Киркоров заступился за примадонну Аллу Пугачеву, которая решила эмигрировать из России в Израиль. Эмоциональное заявление исполнитель сделал в интервью авторской Youtube-программе "Алена, блин".

Филипп Киркоров, которому закрыт въезд в Украину, в течение длительного времени никак не комментировал эмиграцию Аллы Пугачевой в Израиль.

Во время недавнего интервью программе "Алена, блин" выяснилось, что российский исполнитель полностью поддерживает поступок примадонны, которая выехала из России после полномасштабного вторжения в соседнюю страну.

Так, Филипп Киркоров назвал Аллу Пугачеву "гордостью России", на песнях которой выросло не одно поколение.

"Я прошу одного — оставить в покое великую певицу, женщину, мать, бабушку в прямом смысле слова, с прекрасными внуками, детьми. Она — гордость этой страны, на песнях которой мы все выросли. Я прожил с ней 10 счастливых лет, знаю эту женщину очень хорошо", — продолжил Киркоров и добавил, что в какой-то степени осознает поступок Аллы Пугачевой.

Помимо этого, российский исполнитель решил заключить пари с ведущей авторской программы. Филипп Киркоров пообещал, что не будет устраивать новые скандалы при условии, если журналистка Алена Жигалова прекратит писать нелицеприятные комментарии в адрес Аллы Пугачевой.

"Мы заключили пари, теперь я, если откроется рот про Аллу Пугачеву только хорошее говорю. А за Филиппом Киркоровым следить буду — если кто-то его провоцирует, и он что-то сделает, все, я сразу ему пишу, и мы расторгаем нашу сделку. Так что теперь следим за базаром", — прокомментировала ведущая авторской программы заключение пари с Киркоровым.

Отметим, в конце сентября в СМИ появилась информация о том, что Алла Пугачева получила израильский паспорт. Документ, по данным журналистов, был оформлен еще в мае 2022 года и будет действителен в течение двенадцати месяцев.

Также сообщалось, что Алла Пугачева назвала холопами и рабами россиян, которые раскритиковали ее из-за эмиграции в Израиль.