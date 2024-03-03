"Не здавайтеся!": на що натякнула Алла Пугачова в новому пості

Артистка закликала своїх підписників не сумувати і побажала їм миру. Багато хто побачив у її словах відсилання до Олексія Навального.

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74-річна російська естрадна співачка Алла Пугачова, яка вже два роки живе за межами РФ, опублікувала новий пост, де повторила заклик "Не здавайтеся!", який свого часу часто використовував російський опозиціонер Олексій Навальний.

Артистка опублікувала своє фото, де позує в джинсовій куртці, сміється і не дивиться в камеру.

"Перша неділя ВЕСНИ. Свято жовтих квітів. НЕ ЗДАВАЙТЕСЯ! НЕ СУМУЙТЕ! МИР ВАШОМУ ДОМУ!", — підписала вона фото великими літерами.

Фото: Instagram alla_orfey

У словах Примадонни її підписники угледіли відсилання до Навального, про що й пишуть у коментарях.

"Він не здавався і ми не здамося!", "Не здавайтеся! Одна фраза, Алла Борисівна, і ми все зрозуміли. Спасибі, що залишилися Людиною!", "Не здавайтеся! Як говорив Олексій Навальний! Алла Борисівна, спасибі, що залишилися Людиною!", "Алла, поважаю вас за вашу громадянську позицію і Максиму спасибі! Ви легенда і такою будете для нас завжди! Удачі вам, щастя, здоров'я і благополуччя!", — пишуть шанувальники артистки.

Олексій Навальний помер 16 лютого у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Йому було 47 років. Спочатку кремлівські ЗМІ заявили, що причиною його смерті став тромб, який відірвався, потім говорили про синдром раптової смерті, проте пізніше з'явилася інформація про те, що політика могли отруїти.

Мати Олексія, Людмила Навальна, тільки за тиждень змогла забрати тіло сина, а його похорон відвідали тисячі людей, попри те, що влада хотіла, щоб його поховали таємно, а також погрожувала тим, хто прийде на них.

Алла Пугачова і Максим Галкін з дітьми виїхали з Росії до Ізраїлю незабаром після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Чоловік співачки відразу ж засудив дії путінського режиму і почав відкрито підтримувати Україну, а частину гонорарів за концерти перераховував на допомогу українцям, які постраждали від війни.

За свою громадянську позицію він потрапив до списків іноагентів, а в разі повернення в Росію йому пригрозили кримінальним переслідуванням.

Зі свого боку Пугачова підтримала чоловіка і попросила надати їй статус іноагента теж. Після від'їзду вона кілька разів прилітала додому, зокрема на похорон друга, дизайнера Валентина Юдашкіна.

Раніше Фокус писав, що Алла Пугачова відповіла хейтерам, назвавши їх рабами і холопами.