"Тепер не просто глядачі". Мінцифри похвалиться перемогами на веб-саміті в Лісабоні

Міністр Михайло Федоров вирішив показати всьому світу "Дія City", який запустять у 2022 році, й інші українські IT-проекти.

З 1 по 4 листопада Україна вперше офіційно покаже свої технологічні досягнення на веб-саміті (Web Summit) в Лісабоні. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у своєму Facebook.

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Web Summit — це одна з найбільших IT-конференцій, на якій обговорюють останні тренди, розробки та стартапи. На цей раз там з'явиться й український стенд. За словами Михайла Федорова, Україна може запропонувати іншим країнам цифрові послуги, інноваційні проекти й інформаційні технології. Зокрема, Мінцифра готова похвалитися такими проектами як "е-Резидентство" і ринок віртуальних активів, а також розраховує залучити іноземних інвесторів.

"У Португалії 14 українських команд представлять свої стартапи інвесторам, а я на одному з майданчиків Web Summit розповім про досягнення України в цифровізації за останні два роки. Презентую мобільний додаток і портал "Дія", а також інші продукти екосистеми", — заявив чиновник.

Окремо Михайло Федоров виділив "Дія City", який планують запустити у 2022 році. Як заявив міністр, проект дозволить створити для українського IT-сектора одну з кращих податкових систем. Він додав, що зараз у цій сфері працює близько 220 тисяч фахівців, і потреба в працівниках постійно зростає завдяки інтенсивному розвитку галузі.

"Круто, що в цьому році ми отримали можливість презентувати свої перемоги та бачення розвитку технологічного світу. Ми тепер тут не просто глядачі, а й активні учасники", — підкреслив Федоров у своїй публікації.

У Web Summit 2021, який відбудеться на Altice Arena, візьмуть участь понад 1200 спікерів: засновників і керівників компаній, авторитетних експертів, представників стартапів, інвесторів, журналістів. Усього заплановано 22 етапи, серед яких сцена з живими демонстраціями нових IT-продуктів від розробників-початківців.

Раніше Михайло Федоров запропонував керівництву Google послуги українських редакторів. Глава Мінцифри обговорив із IT-гігантами проблеми з підбором рекомендацій у YouTube, який часто показує українцям російський контент. За його словами, незалежні експерти з України могли б відбирати контент.

Михайло Федоров також повідомляв, що Мінцифри припинило крадіжку бюджетних грошей на покупку ноутбуків для вчителів. Співробітники відомства разом із СБУ та Міносвіти виявили корупційну схему, в межах якої шахраї пропонували призначити переможцями тендерів "потрібні" підприємства в обмін на багатомільйонні "відкати".