У Києві стартував саміт Україна-ЄС за участю Зеленського та єврочиновників (фото, відео)

В Офісі президента анонсували підписання низки документів між Україною і Євросоюзом, а після закінчення саміту відбудеться спільна пресконференція.

Вранці, 12 жовтня, в Києві стартував 23-й саміт Україна-ЄС, засідання якого відкрили президент Володимир Зеленський, глава Європейської ради Шарль Мішель і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Про це інформує пресслужба глави держави.

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Президент України Володимир Зеленський привітав європейських топчиновників у Маріїнському палаці.

За даними пресслужби, в межах 23-го саміту Україна-ЄС планується підписання низки документів між Україною та Євросоюзом: угоди про спільний авіаційний простір, про асоціацію України з європейською програмою фінансування досліджень та інновацій Horizon Europe і програму Creative Europe.

Як пише видання Європейська правда, в процесі саміту оголосять про підтримку Європейського Союзу, що має залучити 6,5 млрд євро інвестицій в Україну.

За результатами саміту Україна-ЄС Володимир Зеленський, Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн ухвалять спільну декларацію, а також дадуть пресконференцію для представників ЗМІ.

[ + – ] 23-й саміт Україна-ЄС у Києві

У своєму Twitter-акаунті Володимир Зеленський висловив упевненість, що сьогоднішній діалог у межах саміту Україна-ЄС буде плідним.

"Радий вітати Урсулу фон дер Ляєн і Шарля Мішеля в Україні. Упевнений, сьогоднішній діалог у межах XXIII саміту Україна-ЄС буде плідним і ще більше сприятиме інтеграції України в європейське співтовариство", — написав глава держави в Twitter.

[ + – ] Відкриття 23-го саміту Україна-ЄС у Києві

Раніше Фокус повідомляв, що Володимир Зеленський провів переговори з Ангелою Меркель та Емманюелем Макроном. Лідери країн обговорили підготовку до саміту Нормандської четвірки, який, на їхню думку, дозволить досягти домовленостей щодо встановлення миру на Донбасі.

Також Фокус розповідав, що Мінцифри похвалиться своїми перемогами на саміті в Лісабоні. На вебсаміті, який проходитиме в Португалії з 1 по 4 листопада, Україна покаже Дія City й інші українські IT-проєкти.