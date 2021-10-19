"Немає сенсу ставити питання, коли ти заздалегідь знаєш відповідь", — Зеленський про вступ України в ЄС

Рішення про членство нашої країни в Європейському Союзі повинні підтримати.

Україна могла б стати членом Євросоюзу, якби остаточне рішення про інтеграцію ухвалювали окремі європейські політики. Про перспективи членства в ЄС Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю ICTV.

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Ведучий поцікавився, чи розповідали європейські політики в кулуарах саміту Україна-ЄС, коли саме наша країна стане повноправним членом Євросоюзу.

"Чесно, немає сенсу ставити деякі питання, коли ти заздалегідь знаєш відповідь. Тому деякі питання я не ставив ні Урсулі фон дер Ляєн (президентці Єврокомісії — ред.), ні Шарлю Мішелю (президенту Європейської ради — ред.). Якби все залежало тільки від них, то Україна була б в ЄС вже вчора", — підкреслив Володимир Зеленський в інтерв'ю.

Глава держави звернув увагу, що Урсула фон дер Ляєн і Шарль Мішель всіляко допомагають Україні та зазначають її прогрес у реформах. Однак рішення про розширення Європейського Союзу повинні вжити всі країни-члени.

За словами Володимира Зеленського, він продовжує спілкуватися з представниками кожної європейської країни, схиляючи їх підтримувати Україну.

"Ми почали цьогоріч готувати декларації з країнами ЄС про підтримку України. Країна, яка підписала декларацію, точно проголосує за нас. Це важливий крок. Ти відразу бачиш, хто відразу підписує, хто сумнівається, а хто говорить, що їм потрібен час... чотири підписали, ще 3 зараз я підпишу. Тобто вже сім, а всього 27. Крок за кроком і ми це зробимо", — резюмував глава держави в інтерв'ю ICTV.

Раніше Володимир Зеленський закликав ЄС надати Україні європейську перспективу. За словами президента, Україна очікує від Євросоюзу сміливості та далекоглядності з питань надання членства в ЄС.

Також Фокус повідомляв, що Україна та ЄС підписали договір про "відкрите небо". Угода дозволяє європейським авіакомпаніям здійснювати внутрішні рейси в Україні та відкривати нові маршрути, якщо вважатимуть їх перспективними.