"Очікуємо сміливості": Зеленський закликав ЄС надати Україні європейську перспективу

За словами президента, підписані угоди на саміті Україна-ЄС свідчать про підтримку інтеграції України в "політичний простір Євросоюзу".

Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від Євросоюзу сміливості та далекоглядності, і закликав надати Україні європейську перспективу. Про це глава держави заявив після завершення 23-саміту Україна-ЄС.

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Зеленський нагадав, що Україна поділяє європейські цінності й надання перспективи Києву буде логічним та очікуваним кроком.

23-й саміт Україна-ЄС, за словами президента, окреслив загальні досягнення і загальні позиції щодо політичної асоціації та інтеграції України до внутрішнього європейського ринку.

Володимир Зеленський після завершення саміту заявив, що Україна очікує від ЄС і країн-членів сміливості та далекоглядності, і закликав надати Києву європейську перспективу.

"Це чіткий сигнал і їхнє бачення України як невід'ємного складника європейського простору", — продовжив президент.

Глава держави нагадав, що в межах 23-го саміту Україна-ЄС підписано договір про "відкрите" небо, а опублікована Спільна заява за підсумками заходу "містить потужні сигнали на підтримку територіальної цілісності та незалежності України, а також інтеграції України в політичний та економічний простір Євросоюзу".

Глава Єврокомісії Шарль Мішель на брифінгу заявив, що інтеграція України та ЄС повинна втілюватися в конкретні кроки, і цьому посприяють угоди, підписані за підсумками сьогоднішнього саміту Україна-ЄС.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна та ЄС підписали угоду про "відкрите небо". Європейські авіакомпанії щодо Угоди про Спільний авіаційний простір зможуть здійснювати внутрішні рейси в Україні та відкривати нові маршрути, якщо вважатимуть їх перспективними.

Також Фокус публікував декларацію за підсумками саміту Україна-ЄС 12 жовтня. Єврочиновники за підсумками заходу схвалили прагнення України в ЄС і вимагали від РФ повністю виконати Мінські угоди, назвавши її стороною збройного конфлікту на Сході.