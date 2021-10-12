Війна на Донбасі, реформи і пандемія: підсумкова декларація саміту Україна-ЄС

Єврочиновники схвалили прагнення України в ЄС і вимагали від Росії, як від сторони конфлікту, повністю виконати Мінські угоди.

Президент Володимир Зеленський, глава Євроради Шарль Мішель і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн затвердили підсумкову декларацію з нагоди закінчення 23-го саміту Україна-ЄС. Текст документа опублікований на сайті глави держави.

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Співпраця з ЄС

Україна продовжить тісно співпрацювати з Євросоюзом для зміцнення верховенства права, просування реформ і сприяння сталому економічному зростанню, а європейські топчиновники, які були присутні на саміті зазначили прагнення України до вступу в ЄС і її прогрес у процесі реформування держави.

Україна та ЄС також наголосили на важливості співпраці у сфері безпеки й оборони, й акцентували увагу на зближенні Києва зі Спільною зовнішньою політикою і політикою безпеки. Євросоюз очікує на участь України у військовій операції ЄС "Алтея'.

Реформи в Україні

Учасники саміту наполягають на необхідності забезпечення незалежного й ефективного функціонування антикорупційних та правоохоронних органів України та ухваленні закону про СБУ.

Європейський Союз закликав Україну до послідовного проведення судової реформи, реформи Конституційного суду, і схвалив відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування майна.

Пандемія COVID-19

Україна в підсумковій декларації подякувала ЄС за підтримку в умовах пандемії COVID-19, надання вакцин від коронавірусної інфекції, і за ухвалення рішення про сумісництво українського COVID-сертифіката про вакцинацію з європейськими, що спрощує пересування людей між країнами.

Війна на Донбасі й анексія Криму

ЄС у підсумковій декларації засудив порушення суверенітету й територіальної цілісності України внаслідок військової агресії РФ і нагадав про невизнання анексії Криму. Крім цього, учасники саміту засудили проведення виборів до Держдуми на окупованих українських територіях із залученням мешканців ОРДЛО.

"Ми підтвердили нашу повну підтримку зусиль Нормандського формату, Тристоронньої контактної групи, а також ОБСЄ, враховуючи її Спеціальну моніторингову місію в Україні. Ми підкреслили важливість повного впровадження заходів, про які було домовлено під час Нормандського саміту в Парижі в грудні 2019 року, а також повного виконання Мінських домовленостей, підкреслюючи відповідальність Росії як сторони конфлікту... Ми засуджуємо порушення припинення вогню збройними формуваннями, які підтримуються Росією, а також закликаємо Росію повністю визнати свою відповідальність в цьому контексті та використовувати свій значний вплив на збройні формування, які вона підтримує, відновити всеосяжне припинення вогню і виконати Мінські угоди в повному обсязі", — йдеться в підсумковій декларації саміту Україна-ЄС.

Повний текст Спільної заяви за підсумками 23-го саміту Україна-ЄС доступний на сайті президента України.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві стартував саміт Україна-ЄС, який відкрили Володимир Зеленський, Урсула фон дер Ляєн і Шарль Мішель.

Також Фокус розповідав, що Україна та ЄС підписали угоду про "відкрите небо". Угода про Спільний авіаційний простір дозволить європейським авіакомпаніям здійснювати внутрішні рейси в Україні та відкривати нові маршрути.