Война на Донбассе, реформы и пандемия: итоговая декларация саммита Украина-ЕС

Еврочиновники поприветствовали стремление Украины в ЕС и потребовали от России, как от стороны конфликта, полностью выполнить Минские соглашения.

Президент Владимир Зеленский, глава Евросовета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен утвердили итоговую декларацию по окончанию 23-го саммита Украина-ЕС. Текст документа опубликован на сайте главы государства.

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Сотрудничество с ЕС

Украина продолжит тесно сотрудничать с Евросоюзом для укрепления верховенства права, продвижение реформ и содействие устойчивому экономическому росту, а европейские топ-чиновники, присутствовавшие на саммите отметили стремление Украины к вступлению в ЕС и ее прогресс в процессе реформирования государства.

Украина и ЕС также отметили важность сотрудничества в сфере безопасности и обороны, и акцентировали внимание на сближении Киева с Общей внешней политикой и политикой безопасности. Евросоюз ожидает на участие Украины в военной операции ЕС "Алтеяʼ.

Реформы в Украине

Участники саммита настаивают на необходимости обеспечения независимого и эффективного функционирования антикоррупционных и правоохранительных органов Украины и принятии закона про СБУ.

Европейский Союз призвал Украину к последовательному проведению судебной реформы, реформы Конституционного суда, и поприветствовал восстановление уголовной ответственности за недостоверное декларирование имущества.

Пандемия COVID-19

Украина в итоговой декларации поблагодарила ЕС за поддержку в условиях пандемии COVID-19, предоставление вакцин от коронавирусной инфекции, и за принятие решения о совместительстве украинского COVID-сертификата про вакцинацию с европейскими, что упрощает передвижение людей между странами.

Война на Донбассе и аннексия Крыма

ЕС в итоговой декларации осудил нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины в результате военной агрессии РФ и напомнил о непризнании аннексии Крыма. Помимо этого, участники саммита осудили проведение выборов в Госдуму на оккупированных украинских территориях с привлечением жителей ОРДЛО.

"Мы подтвердили нашу полную поддержку усилий Нормандского формата, Трехсторонней контактной группы, а также ОБСЕ, включая ее Специальную мониторинговую миссию в Украине. Мы подчеркнули важность полного внедрения мероприятий, о которых договорились во время Нормандского саммита в Париже в декабре 2019 года, а также полного выполнения Минских договоренностей, подчеркивая ответственность России как стороны конфликта… Мы осуждаем нарушения прекращения огня вооруженными формированиями, которые поддерживаются Россией, а также призываем Россию полностью признать свою ответственность в этом контексте и использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, восстановить всеобъемлющее прекращение огня и выполнить Минские соглашения в полном объеме", — говорится в итоговой декларации саммита Украина-ЕС.

Полный текст Общего заявления по итогам 23-го саммита Украина-ЕС доступен на сайте президента Украины.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве стартовал саммит Украина-ЕС, который открыли Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляен и Шарль Мишель.

Также Фокус рассказывал, что Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе". Соглашение про Общее авиационное пространство позволит европейским авиакомпаниям выполнять внутренние рейсы в Украине и открывать новые маршруты.