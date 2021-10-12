"Ожидаем смелости": Зеленский призвал ЕС предоставить Украине европейскую перспективу

По словам президента, подписанные соглашения на саммите Украина-ЕС свидетельствуют о поддержке интеграции Украины в "политическое пространство Евросоюза".

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Евросоюза смелости и дальновидности, и призвал предоставить Украине европейскую перспективу. Об этом глава государства заявил после завершения 23-саммита Украина-ЕС.

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Зеленский напомнил, что Украина разделяет европейские ценности и предоставление перспективы Киеву будет логическим и ожидаемым шагом.

23-й саммит Украина-ЕС, по словам президента, очертил общие достижения и общие позиции относительно политической ассоциации и интеграции Украины во внутренний европейский рынок.

Владимир Зеленский после завершения саммита заявил, что Украина ожидает от ЕС и стран-членов смелости и дальновидности, и призвал предоставить Киеву европейскую перспективу.

"Это четкий сигнал и их видение Украины как неотъемлемой составляющей европейского пространства", — продолжил президент.

Глава государства напомнил, что в рамках 23-го саммита Украина-ЕС подписан договор об "открытом" небе, а опубликованное Совместное заявление по итогам мероприятия "содержит мощные сигналы на поддержку территориальной целостности и независимости Украины, а также интеграции Украины в политическое и экономическое пространство Евросоюза".

Глава Еврокомиссии Шарль Мишель на брифинге заявил, что интеграция Украины и ЕС должна воплощаться в конкретных шагах, и этому поспособствуют соглашения, подписанные по итогам сегодняшнего саммита Украина-ЕС.

Ранее Фокус сообщал, что Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе". Европейские авиакомпании по Соглашению об Общем авиационном пространстве смогут осуществлять внутренние рейсы в Украине и открывать новые маршруты, если посчитают их перспективными.

Также Фокус публиковал декларацию по итогам саммита Украина-ЕС 12 октября. Еврочиновники по итогам мероприятия поприветствовали стремление Украины в ЕС и потребовали от РФ полностью выполнить Минские соглашения, назвав ее стороной вооруженного конфликта на Востоке.