"Нет смысла задавать вопросы, когда ты заранее знаешь ответ", — Зеленский о вступлении Украины в ЕС

Решение о членстве нашей страны в Европейском Союзе должны поддержать

Украина могла бы стать членом Евросоюза, если бы окончательное решение об интеграции принимали отдельные европейские политики. О перспективах членства в ЕС Владимир Зеленский рассказал в интервью ICTV.

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Ведущий поинтересовался, рассказывали ли европейские политики в кулуарах саммита Украина-ЕС, когда именно наша страна станет полноправным членом Евросоюза.

"Честно, нет смысла задавать некоторые вопросы, когда ты заранее знаешь ответ. Поэтому некоторые вопросы я не задавал ни Урсуле фон дер Ляйен (президенту Еврокомиссии — ред.), ни Шарлю Мишелю (президенту Евросовета — ред.). Если бы все зависело только от них, то Украина была бы в ЕС уже вчера", – подчеркнул Владимир Зеленский в интервью.

Глава государства обратил внимание, что Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель всячески помогают Украине и отмечают ее прогресс в реформах. Однако решение о расширении Европейского Союза должны принять все страны-члены.

По словам Владимира Зеленского, он продолжает общаться с представителями каждой европейской страны, склоняя их поддерживать Украину.

"Мы начали в этом году готовить декларации со странами ЕС о поддержке Украины. Страна, которая подписала декларацию, точно проголосует за нас. Это важный шаг. Ты сразу видишь, кто сразу подписывает, кто сомневается, а кто говорит, что им нужно время…Четыре подписали, еще 3 сейчас я подпишу. То есть уже семь, а всего 27. Шаг за шагом и мы это сделаем", — резюмировал глава государства в интервью ICTV.

Ранее Владимир Зеленский призвал ЕС предоставить Украине европейскую перспективу. По словам президента, Украина ожидает от Евросоюза смелости и дальновидности по вопросам предоставления членства в ЕС.

Также Фокус сообщал, что Украина и ЕС подписали договор об "открытом небе". Соглашение разрешает европейским авиакомпаниям осуществлять внутренние рейсы в Украине и открывать новые маршруты, если посчитают их перспективными.