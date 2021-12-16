92 000 російських військ біля кордонів України замало для вторгнення, — Данілов

На думку секретаря РНБО, для цього Росії потрібно збільшити кількість солдатів до 500-600 тисяч.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що для повномасштабного вторгнення в Україну Росії знадобиться більше військ. РФ зосередила 92 000 військовослужбовців біля українських кордонів, для вторгнення знадобиться набагато більше, повідомив Данілов в інтерв'ю виданню Reuters.

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Секретар переконаний, що Росії потрібно близько 500-600 тисяч військовослужбовців біля кордонів, щоб "щоб тримати ситуацію під контролем у разі наступу". При цьому він додав, що Москва може в найкоротший термін збільшити чисельність військ для початку вторгнення — для цього їй знадобиться 24 години.

Також Данілов зазначив, що після розмови американського президента Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним 7 грудня було помічено деяке збільшення кількості військовослужбовців, проте не настільки критичне, щоб можна було з упевненістю сказати — "ось воно, це вторгнення відбудеться зараз".

У той же час, генерал-майор ЗСУ Сергій Кривоніс вважає, що російська армія значно сильніша та тренованіша, ніж може здатися, і це не можна недооцінювати.

"Ще до війни безліч російських офіцерів під виглядом туристів приїжджали в Україну та їздили тими маршрутами, якими вони будуть просуватися при підвищенні рівня агресії", — зазначив Кривоніс в інтерв'ю "Радіо НВ".

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що в разі військового вторгнення Росії Західні країни готові підтримати Україну. Ключовими союзниками і цьому, на його думку, є США, Канада та Великобританія.

Водночас Верховний представник ЄС із закордонних справ і безпеки Жозеп Боррель заявив, що в разі загострення ситуації на російсько-українському кордоні Євросоюз не надаватиме військову підтримку Україні, оскільки в ЄС "немає військового альянсу з Україною".