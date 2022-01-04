В 2021 году количество погибших бойцов почти удвоилось: 79 воинов против 49

В 2020 году количество раненых бойцов составило 335 человек, а в 2021 — 263. Количество небоевых потерь Генштаб за 2021 год публиковать не стал.

В 2021 году в следствии боевых действий в зоне ООС погибло 79 воинов Вооруженных сил Украины. Крайний из них погиб 31 декабря, а первый — 11 января. Фокус сравнил количество погибших в 2020 и в 2021 годах.

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Потери в 2020 году

В 2020 году, по данным Генштаба ВСУ погибло 49 украинских военных. Четверо из них погибло уже после "полного и всеобъемлющего прекращения огня" 27 июля.

335 бойцов ВСУ получили ранения, из них 18 после прекращения огня.

Количество небоевых потерь (болезни, самоубийство, несчастные случаи) в зоне ООС составляет 70 человек.

Количество погибших бойцов в 2021 году

В 2021 году количество погибших военных составило 79 человек. По состоянию на 23 декабря 2021 года ранено 263 украинских бойцов.

На запрос "Новинарні" в Генштабе не указали данных о небоевых потерях в ВСУ за 2021 год по морально-психологическим причинам.

Напомним, Россия продолжает стягивать войска к границам Украины. По информации расследователей масштабы переброски уже превзошли весенние. По словам главы комитета разведки Конгресса США, вероятность вторжения РФ в Украине крайне высока, поэтому нужно вводить санкции очень высокого уровня.