РФ усилила снайперами оккупантов в зоне ООС на период новогодних праздников, - разведка

Россия усиливает оккупационные формирования дополнительными элементами разведки и обучением своими кадровыми военными.

Главное управление разведки Минобороны Украины фиксирует усиление сил оккупантов в зоне ООС. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства.

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По информации разведки, командование Вооруженных сил РФ продолжает удерживать оккупационные части оперативной группировки в готовности к применению на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

В частности, на период новогодних праздников РФ усилила позиции 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов личным составом и средствами огневого поражения. Кроме этого, оккупанты развернули дополнительные элементы системы разведки вдоль линии столкновения и увеличила количество снайперских пар.

Руководство российской армии проводит обучение по управлению огнем артиллерии с уточнением целей для поражения позиций подразделений Объединенных сил.

Напомним, в 2021 году в результате обстрелов оккупантов погибло 79 украинских военных. Это количество почти вдвое больше, чем в 2020, когда погибло 49 воинов.

Ранее разведка сообщила, что Россия усилила поставки оружия, БПЛА и вооружения оккупантам для подготовки снайперов и других узконаправленных специалистов.