Войска РФ двигаются в Украину из Беларуси. Конотоп захвачен, идут бои за Мелитополь, - Генштаб ВСУ

Войска оккупантов продолжают наступать на Украину и используют оружие дальнего действия и авиацию.

Согласно сообщению Генштаба ВСУ на официальной странице в Facebook, враг все чаще выбирает в качестве целей для поражения объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

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В Беларуси, на аэродроме Гомель сели российские самолеты Ил-76 с десантниками на борту. Из-за того, что взлетная полоса в Гостомеле повреждена, оккупанты двигаются своим ходом в направлении Чернигова и Киева.

На Северщине украинские военные по речке Билоус остановили продвижение противника. Враг пытается обойти Чернигов и осуществить нападение на Киев.

Подразделения российских войск пытаются прорватся по напрвлению Козелец-Бровары и Конотоп-Нежин-Киев. Город Конотоп захвачен.

Наю юге оккупанты вышли на линию Херсон, Новая Каховка, Каховка, чтобы удержать дамбу Северокрымского канала для обеспечения водой временно оккупированную территорию Крыма. Идут бои за Мелитополь. На Донецком напрвлении у врага нет никаких успехов. План выйти на границы Донецкой и Луганской областей был сорван украинской армией. Но обстрелы позиций ВСУ продолжаются.

В районе Харькова и Валуйков нашим войскам удалось остановить врага и укрепиться. Идут оборонительные бои.

Группировка ВВС Украины продолжает отбивать удары врага с воздуха.

Вооруженные силы Украины ведут оборонительную операцию и пытаются остановить продвижения врага на всей территории Украины.

Напоминаем, что ВВС Украины прокомментировали взрывы на российском военном аэродроме в городе Миллерово Ростовской области. Там, сегодня, 25 февраля прогремели взрывы, и российские СМИ обвинили в этом Украину.

Также Фокус писал о том, что задержанный под Гостомелем диверсант оказался протоиереем УПЦ МП. Об этом сообщил проект Bellingcat.