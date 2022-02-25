Задержанный под Гостомелем диверсант оказался протоиереем УПЦ МП, - Bellingcat

Профиль священника в соцсетях содержал множество пророссийского контента.

Специалисты проекта журналистских расследований Bellingcat заинтересовались фактом задержания диверсанта возле сбитого российского вертолета в Гостомеле. Им удалось установить, что мужчина является протоиереем украинской православной церкви московского патриархата, сообщается в Твиттере проекта.

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Рядом со сбитым в Гостомеле вертолетом украинские военные задержали российского диверсанта. Он пытался изображать украинца, но его выдали находившиеся при нем записи и специальные приборы. К тому же он плохо говорил по-украински, назвав себя "выродком Житомирской области".

Расследователи Bellingcat попытались идентифицировать задержанного.Для этого они использовали российский сайт распознавания лица Findclone, созданного на основе собранных данных российской соцсети ВКонтакте, а также сайта распознавания лица Pimeyes. Оба ресурса идентифицировали одного человека. Им оказался протоиерей УПЦ МП по имени Михаил Павлушенко. Его страничка в соцсети содержит много пророссийского контента.

Напомним, замглавы Министерства обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупанты захватили украинскую военную технику, на которой двигаются в сторону Киева.

Также Фокус рассказывал, как прошла ночь 25 февраля в Киеве, по которому российские войска продолжили наносить ракетные удары.