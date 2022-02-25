Оккупанты захватили военную технику Украины и двигаются на ней в центр Киева, — Минобороны

Журналисты, в свою очередь, утверждают, что на улицах Киева уже были замечены БТР и военные грузовики с людьми без опознавательных знаков.

Российские оккупанты захватили украинскую военную технику, на которой двигаются в сторону Киева. Об этом предупредила замглавы Министерства обороны Анна Маляр.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По ее словам, военнослужащие РФ переоделись в украинскую военную форму и на захваченной технике двигаются в сторону центра Киева через Оболонь.

"За ними следует колонна российских военных грузовиков. Они обязательно будут обезврежены", — написала Маляр в своем Facebook.

[ + – ] Оккупанты захватили военную технику Украины и двигаются в центр Киева

Пресс-служба Сухопутных войск ВСУ подтверждает информацию о захвате украинской военной техники, которую оккупанты могут использовать для диверсий в тылу. По данным командования, речь идет о служебном транспорте Национальной гвардии.

"В частности, враги используют два ББМ "Казак", три КРАЗа и ГАЗ-66. Кроме этого, оккупанты одеты в военную форму ВСУ Просим граждан Украины быть бдительными и в случае получения какой-либо информации сообщать правоохранительным органам", — сказано в сообщении Сухопутных войск.

[ + – ] Оккупанты захватили военную технику Украины и двигаются в центр Киева

В соцсетях также опубликовали информацию о захваченной военной технике, на которой войска РФ могут двигаться в сторону Киева.

[ + – ] Россияне на захваченной технике двигаются в центр Киева

Агентство УНИАН утверждает, что в Киеве засекли БТР и военные грузовики без опозновательных знаков. Технику очевидцы увидели возле на улице Новоконстантиновской и Борщаговской.

"Два БТР без опознавательных знаков поехали в сторону Куреневки по улице Новоконстантиновской. По ул. Борщаговская около КПИ в сторону Окружной проехали три грузовика без номеров с людьми без опознавательных знаков", — сказано в сообщении журналистов.

Напомним, утром 25 февраля украинские военнослужащие уничтожили колонну российской техники под Гостомелем. Для предотвращения дальнейшего наступления бойцам ВСУ пришлось подорвать мосту через реку Тетерев.

Также Фокус рассказывал, как прошла ночь 25 февраля в Киеве, по которому российские войска продолжили наносить ракетные удары.