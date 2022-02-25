Окупанти захопили військову техніку України та рухаються на ній у центр Києва, — Міноборони

Зі свого боку журналісти стверджують, що на вулицях Києва вже помітили БТР та військові вантажівки з людьми без розпізнавальних знаків.

Російські окупанти захопили українську військову техніку, на якій рухаються в бік Києва. Про це попередила заступниця голови Міністерства оборони Ганна Маляр.

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З її слів, військовослужбовці РФ переодяглися в українську військову форму і на захопленій техніці рухаються в бік центру Києва через Оболонь.

"За ними їде колона російських військових вантажівок. Їх обов'язково знешкодять", — написала Маляр у своєму Facebook.

[ + – ] Окупанти захопили військову техніку України та рухаються до центру Києва

Пресслужба Сухопутних військ ЗСУ підтверджує інформацію про захоплення української військової техніки, яку окупанти можуть використати для диверсій у тилу. За даними командування, йдеться про службовий транспорт Національної гвардії.

"Зокрема, вороги використовують два ББМ "Козак", три КРАЗи та ГАЗ-66. Крім цього, окупанти одягнені в військову форму ЗСУ Просимо громадян України бути пильними й у разі отримання будь-якої інформації повідомляти правоохоронні органи", — повідомили Сухопутні війська.

[ + – ] Окупанти захопили військову техніку України та рухаються до центру Києва

У соцмережах також опублікували інформацію про захоплену військову техніку, на якій війська РФ можуть рухатися у бік Києва.

[ + – ] Росіяни на захопленій техніці рухаються до центру Києва

Агентство УНІАН стверджує, що в Києві засікли БТР та військові вантажівки без запізнювальних знаків. Техніку очевидці побачили біля вулиці Новокостянтинівської та Борщагівської.

"Два БТР без розпізнавальних знаків поїхали в бік Куренівки по вулиці Новокостянтинівській. По вул. Борщагівська біля КПІ у бік Окружної проїхали три вантажівки без номерів з людьми без розпізнавальних знаків", — повідомили журналісти.

Нагадаємо, вранці 25 лютого українські військовослужбовці знищили колону російської техніки під Гостомелем. Для запобігання подальшому наступу бійцям ЗСУ довелося підірвати мосту через річку Тетерів.

Також Фокус розповідав, як пройшла ніч 25 лютого в Києві, за яким російські війська продовжили завдавати ракетних ударів.