В Укравтодоре показали, что оставляет враг на дороге: эти отметки нужно уничтожать

В Укравтодоре показали, как выглядят отметки на дорогах, которые оставляют вражеские российские войска для ориентировки ночью. Граждан просят их фиксировать и уничтожать.

"Призываем граждан фиксировать и уничтожать подобные отметки на дорогах и других инфраструктурных объектах страны. Это система сигналов, используемая вражескими российскими войсками, в частности ночью", — отметили в ведомстве.

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Фото: Укравтодор Фото: Укравтодор

Их просят уничтожать любыми доступными средствами: зарисовывать, присыпать землей, грязью или заливать смолой.

"Будьте бдительны и обязательно сообщайте о них полиции с помощью горячей линии 102", — призывает Укравтодор.

Призыв поддержали в соцсетях украинцы и общественные организации.