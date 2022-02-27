Війна в Запоріжжі: окупанти завдають ударів по околицях, наблизилися до АЕС в Енергодарі

Ворожі сили розміщують "Гради" у напрямі атомної станції.

Станом на вечір 26 лютого у Запорізькій області спостерігався рух російських військ, противник наблизився до міста Енергодар, де розміщено АЕС. Про це повідомив керівник обласної державної адміністрації Олександр Старух у своєму відеозверненні.

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За словами чиновника, ворожі танки їздили "багатьма населеними пунктами регіону", псували місцеву інфраструктуру та атакували українські сили.

"Велика колона з Херсонської області прийшла впритул до Енергодару та розмістилася на ніч у селі Велика Білозерка", — сказав Старух.

Голова ОДА зазначив, що російські військові захопили місцеве відділення поліції, забрали автомобілі правоохоронців та пересуваються на них селом. При цьому саме місто Енергодар, за заявою Старуха, продовжує працювати та забезпечувати життєдіяльність держави.

Крім цього, керівник облдержадміністрації розповів, що в Бердянську велика колона ворожої техніки зайшла на територію колишнього аеродрому, перед цим обстрілявши його кілька разів. Старух зазначив, що аеродром не функціонує вже понад 15 років. Також окупанти зруйнували один із мостів у Бердянському районі.

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27 лютого голова ОДА повідомив, що українські збройні сили завдали кількох ударів по авіації РФ на околицях Запоріжжя. Кореспондент Фокусу повідомила, що у Запоріжжі з 7:00 місто "сидить у сховищах" і ворожі війська завдають ударів дуже близько до міста.

"Вночі били по військовій частині у мікрорайоні Космос", — повідомила журналістка.

У свою чергу секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртев зазначив, що на місто "буде йти ворог", проте місцевим жителям потрібно зберігати спокій.

"Будьте готові, не виходьте на вулиці без необхідності і пам'ятайте, що місто захищене і готове до будь-якого розвитку подій" — попередив чиновник.

Водночас радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що станом на 27 лютого просування російських військ ні в Енергодарі, ні в Запоріжжі не спостерігається.

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що окупанти розміщують системи залпового вогню "Град" під Енергодаром у бік АЕС. За словами мера Енергодара Дмитра Орлова, у містах працюють невеликі диверсійні групи, які намагаються потрапити на підприємства.

[ + – ] Карта Запоріжжя та Енергодару

Нагадаємо, у суботу, 26 лютого, стався бій між ворожими військами та українськими силами поблизу Сєверодонецька, внаслідок чого техніка РФ була знищена. Просунутися на територію обласного центру російським військам не вдалося.

Також Фокус писав про те, як сили агресора намагаються обійти Київ із заходу, відрізавши доступ до траси на Житомир.