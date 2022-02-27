Бої за Сєверодонецьк: колона техніки РФ розбита, в окупантів визнали провал наступу

Місцеві жителі повідомляли Фокусу про масовані обстріли, канонада була чутна в сусідньому Лисичанську.

У суботу, 26 лютого, російські війська перейшли до наступу на Сєверодонецьк – обласний центр у Луганській області. Внаслідок бойових дій українські військові розгромили колону техніки супротивника. Про це повідомив речник обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Співрозмовниця Фокусу із Сєверодонецька вчора повідомляла, що бойові дії проходили у самому місті, місцеві жителі ховаються у підвалах через масований обстріл. У той же час, судячи з непідтверджених повідомлень з Лисичанська, там була чутна канонада з боку Сєвєродонецька, а бої проходили за участю бронетехніки. У центрі міста через вибухи вибило вікна у будинках.

Підтвердженої інформації про те, з якого напрямку противник намагався прорватися на територію Сєвєродонецька, немає, однак, якщо вірити повідомленням про те, що основні бої йшли не в Лисичанську, а в обласному центрі, то можна припустити, що окупант наступав з боку Новоайдара.

Вранці 26 лютого Гайдай заявив, що окупанти намагалися прорватися в низку міст регіону, зокрема і в Сєвєродонецьк, проте "зустріли потужний опір". Потім керівник ОДА додав, що місто готується до оборони та бомбосховища готові до прийому жителів. У зв'язку із ситуацією в регіоні обласна влада ввела комендантську годину з 17:00 до 7 ранку.

Уже о 19:40 Гайдай повідомив про те, що українські військові "розбили колону і змусили відступити ворога на багато кілометрів від міста", а в зоні бойових дій розбито техніку супротивника та "багато трупів". Своє повідомлення чиновник згодом підтвердив фотографіями з місця зіткнень.

Ніч, згідно із заявами обласної влади, у регіоні пройшла "переважно тихо", у зв'язку з чим магазини та аптеки, закриті на час бойових зіткнень, були відкриті для відвідувачів.

У свою чергу, російський терорист Ігор Гіркін, який керував "армією ДНР" у 2014 році, констатував, що російським окупантам не вдалося прорватися далі на західну частину Луганської області. За словами терориста, українські війська здатні стабілізувати фронт під Сєверодонецьком.

"Доводиться констатувати… що для виконання наступального завдання "корпусам" не було надано необхідної підтримки з боку ЗС РФ, а самі корпуси з нею очікувано не впоралися", — написав Гіркін.

Тим часом т.зв. "Народна міліція ЛНР" не згадувала у своїх офіційних ресурсах про бої на Сєвєродонецькому напрямку.

Уже в неділю, 27 лютого, начальник Сєверодонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк, згідно з повідомленням "Суспільного", закликав "негайно завершити роботу всіх магазинів та аптек", а мешканцям перебувати поблизу укриттів. Про нові бойові дії в районі цього міста офіційно не повідомлялося.

Нагадаємо, згідно з повідомленням Міністерства оборони України від 27 лютого, збройні сили РФ під час війни в Україні втратили близько 4300 бійців.

Також Фокус повідомляв про те, що противник намагається обійти Київ із заходу, оскільки прорив в Ірпінь завершився невдачею.