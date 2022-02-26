Комендантську годину у Києві збільшили, порушники прирівнюються до ДРГ, — Кличко

Жителям столиці доведеться повертатися додому на п'ять годин раніше, але це для їхньої ж безпеки, стверджує Віталій Кличко.

З 26 лютого комендантську годину у Києві продовжують з 17:00 до 8:00. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив на своєму телеграм-каналі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За його словами, таке рішення керівництво міста ухвалило для більш ефективної оборони столиці та забезпечення безпеки людей. Обмеження продовжаться до ранку понеділка, 28 лютого.

"Всі цивільні особи, які перебувають на вулиці в період комендантської години, будуть вважатися членами диверсійно-розвідувальних груп ворога", — наголосив Віталій Кличко. — "Прошу з розумінням поставитися до ситуації і не виходити на вулиці".

У своєму відеозверненні Віталій Кличко розповів про нічну оборону Києва. За його словами, у місті немає російських військ, проте діють диверсійні розвідувальні групи. Раніше сталося кілька сутичок між киянами та диверсантами, проте останні були знешкоджені. Всього з моменту вторгнення в Києві було поранено 35 людей, у тому числі дві дитини.

Писали також, що 26 лютого метро Києва перевели у режим укриття. Потяги не возитимуть пасажирів до особливого розпорядження міської влади.

Вранці цього ж дня ракета вразила житловий будинок на проспекті Лобановського у Києві. Пошкодження конструкцій призвело до загрози обвалу, тому рятувальники ДСНС почали евакуювати мешканців, крім того, вони погасили кілька вогнищ загоряння.