Комендантську годину у Києві збільшили, порушники прирівнюються до ДРГ, — Кличко
Жителям столиці доведеться повертатися додому на п'ять годин раніше, але це для їхньої ж безпеки, стверджує Віталій Кличко.
З 26 лютого комендантську годину у Києві продовжують з 17:00 до 8:00. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив на своєму телеграм-каналі.
За його словами, таке рішення керівництво міста ухвалило для більш ефективної оборони столиці та забезпечення безпеки людей. Обмеження продовжаться до ранку понеділка, 28 лютого.
"Всі цивільні особи, які перебувають на вулиці в період комендантської години, будуть вважатися членами диверсійно-розвідувальних груп ворога", — наголосив Віталій Кличко. — "Прошу з розумінням поставитися до ситуації і не виходити на вулиці".
У своєму відеозверненні Віталій Кличко розповів про нічну оборону Києва. За його словами, у місті немає російських військ, проте діють диверсійні розвідувальні групи. Раніше сталося кілька сутичок між киянами та диверсантами, проте останні були знешкоджені. Всього з моменту вторгнення в Києві було поранено 35 людей, у тому числі дві дитини.
Писали також, що 26 лютого метро Києва перевели у режим укриття. Потяги не возитимуть пасажирів до особливого розпорядження міської влади.
Вранці цього ж дня ракета вразила житловий будинок на проспекті Лобановського у Києві. Пошкодження конструкцій призвело до загрози обвалу, тому рятувальники ДСНС почали евакуювати мешканців, крім того, вони погасили кілька вогнищ загоряння.