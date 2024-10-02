В Украине стало сложнее купить авто: почему платить придется больше

При заключении договора купли-продажи авто нужно в обязательном порядке предъявить справку о его реальной стоимости.

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В Украине введено новое требование при купле-продаже автомобилей, направленное на увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины, принятом 1 октября, при оформлении договора купли-продажи автомобиля необходимо обязательно предоставить справку о его реальной стоимости. Это решение направлено на устранение схемы минимизации налоговых платежей, когда цена автомобиля устанавливается исключительно по словам продавца.

В Украине продажа более двух легковых автомобилей в год подлежит налогообложению: на второй проданный автомобиль начисляется 5% налога, а на третий и все последующие — 18%. Продажа одного легкового автомобиля в год не облагается налогом. При продаже первого грузового автомобиля также необходимо уплатить 5% налога от его стоимости, в то время как на второй и последующие грузовики ставка составит 18%.

В то же время, как подчеркивают в МВД, недобросовестные продавцы зачастую указывают гораздо меньшую стоимость автомобиля, чтобы не платить налоги.

"Например, недавно был зарегистрирован автомобиль Tesla Model 3 2022 года выпуска за 10000 гривен. Но его реальная средняя рыночная стоимость составляет 917 083 гривны", – рассказал заместитель главы МВД Богдан Драпятый.

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