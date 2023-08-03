Загибель керівництва МВС: у ДБР знайшли винних в авіакатастрофі в Броварах (фото, відео)

Екіпаж вилетів по маршруту під час несприятливих погодних умов та не маючи необхідних сертифікатів та відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах. Посадовці, що відповідали за безпеку польотів, не скасували виліт.

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Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Вони порушили правила безпеки польотів гелікоптера, який зазнав катастрофи 18 січня 2023 року у Броварах, де загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Про це повідомили в ДБР.

"Слідство встановило, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей", — йшлося в повідомленні.

Слідчі ДБР похвилинно відтворили день авіакатастрофи, зокрема, розшифрувавши "чорні скриньки". Таким чином встановлено, візит керівництва МВС до Харківської та Дніпропетровської областей був запланований у січні цього року. Посадовці ДСНС залучили до польоту гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області, та не мав дозвільних документів на виконання інших видів польотів.

Також під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по маршруту запланованого руху, зокрема про несприятливі погодні умови над Броварами. Своєю чергою в екіпажа не було необхідних сертифікатів та відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах. Натомість посадовці, які відповідальні за безпеку польотів, не скасували та не перенесли запланований виліт.

Тому про підозру повідомили начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України, в.о. командира частини, заступнику командира з льотної підготовки, командиру авіаційної ескадрильї, начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Реконструкція трагічного маневру гелікоптера

За повідомленням Офісу генпрокурора, посадовцям Управління авіації ДСНС та спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту інкримінується порушення правил безпеки польотів (безпеки руху повітряного транспорту), що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду (ч. 3 ст. 276 КК України). Також про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), повідомлено начальнику служби безпеки польотів цього загону.

Зазначили, що в день катастрофи гелікоптер був змушений летіти на гранично низькій висоті (нижчій, ніж висота будівель на маршруті руху). Побачивши перешкоду, командир екіпажу почав виконувати маневр обльоту, різко піднявся вгору та втратив орієнтування в просторі. В результаті чого зіткнувся із землею під час завершення маневру. При падінні вертоліт пошкодив дитсадок, сусідні будівлі та припарковані автомобілі.

Нагадаємо, 18 січня 2023 року в Броварах Київської області розбився гвинтокрил ДСНС України, на борту якого перебували представники МВС, зокрема його очільник Денис Монастирський. У результаті авіакатастрофи загинули дев’ятеро працівників МВС і п’ятеро жителів міста, зокрема дитина.

31 липня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що у справі про авіакатастрофу в Броварах слідство відкинуло версії, пов'язані з диверсією та посяганням на життя державних діячів.