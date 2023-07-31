Диверсію відкинули: Офіс генпрокурора назвав основні версії авіакатастрофи в Броварах

Спочатку у слідства було чотири основні версії трагедії, а найближчим часом правоохоронці оприлюднять остаточні висновки за результатами розслідування трагедії під Києвом.

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Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що розслідування щодо авіакатастрофи у Броварах, де загинуло керівництво МВС, ще триває. Проте слідство вже відкинуло версії, пов'язані з диверсією та посяганням на життя державних діячів. Про це він повідомив в інтерв'ю "Укрінформу", яке оприлюднили 31 липня.

"На початку розслідування висунули чотири основних версії: замах на життя державних діячів, включаючи диверсію; збиття літального апарата; конфліктна ситуація на борту судна; помилка пілота, технічна несправність судна, неналежна організація планування польоту, недотримання правил польотів, складні погодні умови", — сказав Андрій Костін.

Проте вже зібрали всі необхідні технічні документи, також завершується проведення всіх необхідних експертиз. Французькі партнери з компанії "Airbus" допомогли провести дешифрування бортових самописців, у результаті чого здійснено 3D-моделювання польоту.

"Попередньо можу сказати, що версії, пов’язані з диверсією або посяганням на життя державних діячів, не знайшли свого підтвердження", — зазначив він.

Зі слів Костіна, найближчим часом він повідомить про остаточні висновки за результатами досудового розслідування. Зокрема, його проводять фахівці з міжвідомчої слідчої групи у складі головних слідчих управлінь ДБР і СБУ. Тоді як процесуальне керівництво здійснює Офіс генпрокурора. Також до справи залучили спеціалістів компанії Airbus Helicopters та фахівців із Міноборони, Нацполіції та Нацгвардії.

Нагадаємо, 18 січня 2023 року у Броварах Київської області розбився гвинтокрил ДСНС України, на борту якого були представники МВС, зокрема його очільник Денис Монастирський. У результаті авіакатастрофи загинули дев’ятеро працівників МВС та п’ятеро жителів міста. У день трагедії президент України Володимир Зеленський повинен був зібрати Ставку верховного головнокомандувача, до якої мав приєднатися загиблий під час авіакатастрофи Денис Монастирський.