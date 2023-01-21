Катастрофа в Броварах: в Киеве началась церемония прощания с руководством МВД (видео)

Проститься с Денисом Монастырским и другими представителями МВД пришли около 400 человек, в том числе президент Владимир Зеленский.

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21 января в Киеве состоялась церемония прощания с руководителями Министерства внутренних дел Украины, погибшими во время крушения вертолета в Броварах. Подробности с места события сообщают корреспонденты "Главкома".

Около 11:00 похоронная процессия прибыла к Украинскому дому на Крещатике, где организовали церемонию прощания. По случаю траурного мероприятия в центре Киева перекрыли некоторые улицы, в том числе сам Крещатик.

Возле Украинского дома поставили металлоискатели, в здании собрались родственники и близкие погибших, а также военнослужащие, спасатели, полицейские, священнослужители. Церемонию посетили и первые лица Украины: президент Владимир Зеленский с супругой Еленой, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, советник главы МВД Антон Геращенко, омбудсмен Дмитрий Лубинец, глава Офиса президента Андрей Ермак, митрополит ПЦУ Епифаний и глава УГКЦ Святослав Шевчук. По подсчетам журналистов, в здании находились около 400 человек.

На экранах в помещении демонстрировали видеоролики о министре Денисе Монастырском и других погибших. Гробы установили на постаментах, после чего накрыли государственными флагами, а рядом на подушках положили государственные награды и цветы.

18 января в результате крушения вертолета в Броварах погибло высшее руководство МВД: министр Денис Монастырский, замминистра Евгений Енин, и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. По официальной информации, авиакатастрофа унесла жизни 16 человек, из них 2 детей. Всего на борту вертолета находились 10 человек: семь представителей МВД и летный экипаж. Министерство опубликовало список погибших пассажиров и пилотов.