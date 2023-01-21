Катастрофа у Броварах: у Києві розпочалася церемонія прощання з керівництвом МВС (відео)

Попрощатися з Денисом Монастирським та іншими представниками МВС прийшло близько 400 осіб, зокрема президент Володимир Зеленський.

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21 січня у Києві відбулася церемонія прощання з керівниками Міністерства внутрішніх справ України, які загинули під час аварії вертольота у Броварах. Подробиці з місця події повідомляють кореспонденти "Главкому".

Близько 11:00 похоронна процесія прибула до Українського дому на Хрещатику, де організували церемонію прощання. З нагоди траурного заходу у центрі Києва перекрили деякі вулиці, зокрема сам Хрещатик.

Біля Українського дому поставили металошукачі, у будівлі зібралися родичі та близькі загиблих, а також військовослужбовці, рятувальники, поліцейські, священнослужителі. Церемонію відвідали і перші особи України: президент Володимир Зеленський із дружиною Оленою, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, радник голови МВС Антон Геращенко, омбудсмен Дмитро Лубінець, голова Офісу президента Андрій Єрмак, митрополит ПЦУ Епіфаній та голова УГК. За підрахунками журналістів, у будівлі перебувало близько 400 осіб.

На екранах у приміщенні демонстрували відеоролики про міністра Дениса Монастирського та інших загиблих. Труни встановили на постаментах, після чого накрили державними прапорами, а поряд на подушках поклали державні нагороди та квіти.

18 січня внаслідок падіння вертольота в Броварах загинуло найвище керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, заступник міністра Євген Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович. За офіційною інформацією, авіакатастрофа забрала життя 16 осіб, із них 2 дітей. Загалом на борту вертольота перебували 10 осіб: семеро представників МВС та льотний екіпаж. Міністерство опублікувало список загиблих пасажирів та пілотів.