Командующему Воздушных сил объявили о подозрении по катастрофе Ан-26

Сергея Дроздова подозревают в халатном отношении к организации полетов.

ГБР сообщило о подозрении Командующему Воздушных сил Сергею Дроздову в халатности по делу о катастрофе самолета Ан-26. Об этом сообщает ГБР на брифинге.

"В ходе проведенных в уголовном производстве большого комплекса следственных действий… получены неопровержимые доказательства, указывающие на то, что нарушение правил подготовки полетов, нарушение правил полетов и нарушение правил эксплуатации летательных аппаратов имели системный и систематический характер", – сказали в ГБР.

ГБР подозревает Командующего Воздушных сил ВСУ в халатном отношении к организации полетов. Кроме того, сообщено о подозрении руководителю полетами воинской части аэродрома в Чугуеве, а также командиру части, который утвердил план полетов с нарушениями.

Установлено, что на борт самолета были допущены посторонние лица, а именно курсанты-летчики, не имевшие опыта в управлении самолетом. По словам начальника отдела ГБР Вадима Приймачка, командир самолета также не имел навыков управления самолетом в ночное время.

Приймачок говорит, что нет процессуальных оснований для задержания Дроздова и других подозреваемых.

Напомним, в пятницу, 25 сентября, во время плановых учений в Харьковской области рухнул транспортный самолет АН-26, в результате чего погибли 26 человек из 27 находившихся на борту. Роковая поломка, которая привела к катастрофе, произошла в системе управления двигателем.

Министерство обороны выплатило компенсации семьям всех погибших курсантов в авиакатастрофе самолета АН-26. Семерых членов экипажа военного самолета Ан-26 наградили посмертно медалями "За образцовую службу Украине".