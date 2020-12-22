Крушение АН-26 под Харьковом: командира воинской части взяли под стражу (видео)

Вячеслава Глазунова подозревают в нарушении подготовки и правил полетов. Не исключено, что это стало причиной гибели 26 человек.

Киевский Печерский суд решил взять под стражу отстраненного от служебных обязанностей командира находящейся в Чугуеве воинской части А-4104 Вячеслава Глазунова. Его подозревают в халатности и нарушении подготовки и правил полетов, что, возможно, послужило причиной крушения самолета АН-26 в конце сентября — когда погибли 26 военнослужащих. Об этом сообщает Hromadske из зала судебных заседаний.

Следствие установило, что Глазунов занимался утверждением таблицы полетов, которая предусматривала учебные полеты с остановками для техосмотров. Он разрешил проведение "конвейерных полетов", во время которых самолет после совершения вылета не останавливается, а "конвейером" выполняет следующий. Следствие считает, что из-за таких полетов экипаж узнал об отказе левого двигателя в воздухе, а потому не смог вовремя отреагировать на поломку.

Также, по мнению правоохранителей, на борту АН-26 находилось слишком много людей. В частности, на самолет допустили 18 штурманов, хотя на борту было лишь 10 парашютов и кислородных масок.

Следствие утверждает, что командир экипажа Богдан Кишеня в течение 11 месяцев не занимался ночными полетами, потому его нельзя было допускать на борт. Также, по словам следователей, у него были проблемы с посадкой самолета, что нужно было учитывать руководству.

По словам адвоката, в плановой таблице полетов нет информации о "конвейерных полетах", на что прокуроры заявили, что там указаны остановки, которые нужно было делать, но которые не совершались.

Сам Глазунов указал, что допустимый вес на борту самолета не был превышен, у каждого из военнослужащих были кислородные маски и парашюты, а решение допустить Кишеню к полету принимал не он. Также, по его словам, "конвейерные полеты" не были систематическими, и в тот день не он был командиром смены, потому не мог это проконтролировать. Глазунов добавил, что техническая проверка не дала бы результатов в случае с катастрофой АН-26, поскольку поломка случилась во время набора скорости.

[ + – ]

Напомним, в пятницу, 25 сентября, во время плановых учений в Харьковской области рухнул транспортный самолет АН-26, в результате чего погибли 26 человек из 27 находившихся на борту. Роковая поломка, которая привела к катастрофе, произошла в системе управления двигателем.

Министерство обороны выплатило компенсации семьям всех погибших курсантов в авиакатастрофе самолета АН-26. Семерых членов экипажа военного самолета АН-26 наградили посмертно медалями "За образцовую службу Украине".

В октябре генерал-майора Александра Туринского отстранили от исполнения обязанностей начальника ХНУВС имени Ивана Кожедуба приказом Минобороны. В декабре ГБР сообщило о подозрении Командующему Воздушных сил Сергею Дроздову в халатности по делу о катастрофе самолета Ан-26.