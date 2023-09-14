Гибель курсантов в университете ГСЧС: установлены лица, причастные к взрыву снаряда (фото)

Прокурора объявила подозрение сотруднику ГСЧС, чьи действия привели к гибели двух курсантов. Боеприпас от "Пиона" принес начальник кафедры и оставил его в помещении, где находились учащиеся.

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В Харьковской области 31 мая 2023 года произошел взрыв в Национальном университете гражданской защиты, в результате чего погибли два курсанта. В ходе следствия установлен сотрудник ГСЧС, который привез снаряд в учебное заведение. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Прокуратура уведомила установленного сотрудника ГСЧС о подозрении "по факту приобретения, хранения, перевозки и передачи боевых припасов без предусмотренного законом разрешения" и проводит досудебное расследование. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное наказание за подобные правонарушения предусматривает тюремное заключение на срок от трех до семи лет.

Гибель курсантов – что известно

По данным следствия, взрыв 31 мая произошел в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины, расположенном в Харьковском районе в общежитии, где живут и учатся курсанты. Причиной взрыва стал артиллерийский снаряд калибра 152 мм для САУ "Пион". В результате три будущих спасателя, учившихся на 3 курсе, получили серьезные ранения. Два из них скончались от полученных травм в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Здание казармы, где произошел взрыв Фото: Прокуратура Харьковской области

Следствием установлено, что в учебный корпус боеприпас принес начальник кафедры и оставил его в помещении, где находились курсанты. Этот снаряд он получил от своего знакомого – главного специалиста одного из отделов ГСЧС Украины в Сумской области, который в то время повышал квалификацию в этом учебном заведении.

Место взрыва снаряда Фото: Прокуратура Харьковской области

Кто еще причастен к взрыву

После детонации артснаряда четыре сотрудника Национального университета гражданской защиты были отстранены от исполнения должностных обязанностей на время расследования.

Фрагменты взорвавшегося артснаряда Фото: Прокуратура Харьковской области

Прокуратура сообщила о подозрении начальнику кафедры учебного заведения, который оставил снаряд курсантам. В полиции Харьковской области отметили, что ему объявлено подозрение в убийстве по неосторожности и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Напомним, что в июне произошел взрыв в многоэтажке в Днепровском районе Киева, в результате которого погибли два человека.

Также Фокус писал о том, что взрыв снаряда в здании МВД в Киевской области в августе унес жизни четырех человек.