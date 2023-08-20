В Петропавловской Борщаговке в здании МВД взорвался снаряд: есть жертвы, — СМИ

Медиа пишут о том, что снаряд типа "воздух-воздух" сдетонировал из-за неправильного обращения и убил четырех людей.

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Во время взрыва в здании Министерства внутренних дел в Петропавловской Борщаговке (село в Бучанском районе, Киевская область) смертельные ранения получили четыре человека. Об этом сообщила представитель полиции Киевщины Ирина Прянишникова в комментарии "Суспильному" в воскресенье, 20 августа.

Однако полицейская не уточнила, кто были эти люди: сотрудники полиции или гражданские. Кроме того, пока неизвестно скончались ли жертвы на месте или умерли от тяжелых травм в медицинском заведении.

Взрыв в Петропавловской Борщаговке: что произошло

В субботу, 19 августа, в Петропавловской Борщаговке прозвучал взрыв. Версия о пуске ВС РФ ракет по селу не подтвердилась, а позже стало известно, что пожар возник на территории Государственного научно-исследовательского экспертно криминалистического центра МВД в складском помещении.

В свою очередь медиа "Страна" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщило, что на территории центра произошла детонация боевой части управляемой ракеты типа "воздух-воздух" Р-27 в результате нарушения мер безопасности экспертами. В частности, они начали пилить болгаркой боевую часть ракеты и наносить по ней удары молотом, в результате чего она и сдетонировала.

"От взрыва погибло четыре эксперта. Также из-за взрыва поврежден фасад научного центра, жилого дома, общежития и два служебных автомобиля", — пишет СМИ.

Напомним, 19 августа вблизи Киева прогремели взрывы на базе МВД. В ликвидации возгорания было задействовано более 20 спасателей и 5 единиц техники гарнизонов Киевской области и Киева. В МВД утверждают, что инцидент произошел не из-за "прилета" вражеской ракеты.

Кроме того в этот же день ВС РФ обстреляли центр Чернигова, где проводили выставку дронов. В результате удара по городу ракетой "Искандер" погибли люди, среди которых был и 6-летний ребенок.