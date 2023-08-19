"Это не прилет": под Киевом прогремели взрывы на базе МВД (фото)
В ликвидации возгорания было задействовано более 20 спасателей и 5 единиц техники гарнизонов Киевской области и Киева. В МВД утверждают, что инцидент произошел не из-за "прилета" вражеской ракеты.
В субботу, 19 августа, в складском помещении Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра (ГНИКЦ) МВД вспыхнул пожар. Об этом написал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.
Сообщается, что пожар удалось потушить. В ликвидации огня было задействовано 20 спасателей и 5 единиц техники гарнизонов Киевской области и Киева.
В ведомстве призвали не приближаться к месту происшествия из соображений безопасности. Говоря о причинах пожара, министр отметил, что это "однозначно не прилет".
Позже глава МВД добавил, что сотрудники ГНИКЦ проводили экспертизу взрывоопасных предметов.
"К сожалению, произошла детонация. Следователи и криминалисты Нацполиции работают на месте происшествия", — сообщил Игорь Клименко.
О пострадавших в результате происшествия не сообщается.
Напомним, 19 августа, около 11 часов 19 августа жители Киева услышали громкий взрыв и увидели столб дыма над юго-западными окраинами столицы. В ГСЧС сообщили, что загорелся склад в с. Петропавловская Борщаговка Бучанского района Киевской области.
Мы также сообщали, что 19 августа ВС РФ обстреляли центр Чернигова, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. По словам главы ОВА Вячеслава Чауса, удар был, вероятно, нанесен баллистической ракетой.
Кроме того, в ночь на 19 августа ВС РФ атаковали Украину стаей дронов-камикадзе Shahed-136. Под ударом оказалась Хмельницкая область, но Воздушным силам ВСУ удалось уничтожить почти все вражеские цели.