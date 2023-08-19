Столб дыма без прилетов: на окраине Киева прогремел мощный взрыв (фото, видео)

В ГСЧС сообщили, что загорелся склад в пригороде Киева. Столичные власти утверждают, что информация о пострадавших пока не поступала.

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Около 11 часов 19 августа жители Киева услышали громкий взрыв и увидели столб дыма над юго-западными окраинами столицы. Городской голова Киева Виталий Кличко подтвердил чрезвычайное происшествие. Об этом он написал в Telegram-канале.

По словам мэра столицы, взрыв прогремел в промышленной зоне. Также отметил, что территория подчинена не городской власти, а областной администрации. Обстоятельства событий уточняются, а на место ЧП отправились спасатели. Есть ли пострадавшие, пока что не известно.

На момент публикации Киевская военная администрация не прокомментировала ситуацию. Руслан Кравченко, глава ОВА, в крайнем посте Facebook сообщил о четырехчасовой воздушной тревоге прошлой ночью и о работе ПВО в небе над областью.

В местных Telegram-каналах опубликовали видео и фото с места событий. Видно, как над домами поднимается темно-серый столб дыма. Также отмечают возможное место ЧП — "возле завода Электронмаш в районе Кольцевой дороги".

На момент взрыва в столице не объявляли ракетную опасность. Поэтому предполагают, что причина взрыва — бытовая.

Позже в ГСЧС сообщили детали о месте пожара. В частности, около 11 ч. загорелся склад в с. Петропавловская Борщаговка Бучанского района Киевской области. К эпицентру возгорания отправились 22 спасателя и 5 пожарных машин.

Напоминаем, в ночь на 19 августа ВС РФ атаковали Украину двумя волнами дронов-камикадзе "Шахед". Воздушные силы ВСУ сообщили о направлениях атаки и отчитались о результатах работы ПВО над рядом областей.

Во время массированной атаки дронами 2 августа в Киеве пострадало более 70 человек. В КГГА рассказали о падении обломков в Святошинском и Соломенском районах столицы.

13 июля остатки российских беспилотников повредили ряд гражданских домов Киева. В частности, пробило насквозь стену многоэтажки, в других местах возникли локальные пожары. Согласно сообщениям властей, получили ранения два человека — их травмировали осколки стекла.