ВС РФ атаковали Киев дронами Shahed: первые подробности ночного обстрела

По данным КГВА, обломки вражеских дронов упали в трех районах столицы, в результате чего начались пожары в нескольких нежилых помещениях и загорелось дерево.

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В ночь на 2 августа Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Киев беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Чиновник отметил, что в городе сработала ПВО и призвал киевлян находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Киев атаковали дроны

По данным Воздушных сил ВСУ, украинская столица подверглась атаке БПЛА Shahed с юго-западного и северного направлений.

ВС РФ запустили по Киеву дроны Shahed

Сергей Попко сообщил, что в Соломенском районе столицы было зафиксировано падения обломков дрона, сбитого ПВО. Также сообщалось о падении обломков в Святошинском районе.

Позже глава КГВА добавил, что в Соломенском и Святошинском районах Киева были повреждены нежилые помещения и начался пожар. Кроме того, в Голосеевском районе обломки упали на детскую площадку и спровоцировали возгорание нежилого помещения.

В Голосеевском районе Киева упали обломки дронов

Информацию о падении обломков БПЛА в Соломенском и Святошинском районах Киева подтвердил мэр столицы Виталий Кличко. Он также сообщил, что в Святошинском районе после падения обломков БПЛА загорелось дерево.

В Соломенском и Святошинском районах Киева упали обломки БПЛА

По данным Виталия Кличко, жертв и потерпевших в столице нет.

Напомним, что в ночь на 1 августа ВС РФ атаковали Харьков дронами. По словам городского главы Игоря Терехова, взрывы прозвучали в Шевченковском и Салтовском районах Харькова.

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