ЗС РФ атакували Київ дронами Shahed: перші подробиці нічного обстрілу

За даними КМВА, уламки ворожих дронів упали у трьох районах столиці, унаслідок чого почалися пожежі в кількох нежитлових приміщеннях і загорілося дерево.

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У ніч на 2 серпня Збройні сили Російської Федерації атакували Київ безпілотними літальними апаратами. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Чиновник зазначив, що в місті спрацювала ППО і закликав киян перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Київ атакували дрони

За даними Повітряних сил ЗСУ, українська столиця зазнала атаки БПЛА Shahed з південно-західного і північного напрямків.

ЗС РФ запустили по Києву дрони Shahed

Сергій Попко повідомив, що в Солом'янському районі столиці було зафіксовано падіння уламків дрона, збитого ППО. Також повідомлялося про падіння уламків у Святошинському районі.

Пізніше голова КМВА додав, що в Солом'янському та Святошинському районах Києва було пошкоджено нежитлові приміщення та почалася пожежа. Крім того, у Голосіївському районі уламки впали на дитячий майданчик і спровокували загоряння нежитлового приміщення.

У Голосіївському районі Києва впали уламки дронів

Інформацію про падіння уламків БПЛА в Солом'янському та Святошинському районах Києва підтвердив мер столиці Віталій Кличко. Він також повідомив, що у Святошинському районі після падіння уламків БПЛА загорілося дерево.

У Солом'янському та Святошинському районах Києва впали уламки БПЛА

За даними Віталія Кличка, жертв і потерпілих у столиці немає.

Нагадаємо, що в ніч на 1 серпня ЗС РФ атакували Харків дронами. За словами міського голови Ігоря Терехова, вибухи пролунали в Шевченківському та Салтівському районах Харкова.

Ми також писали про те, що 31 липня у Кривому Розі завершилася пошуково-рятувальна операція після удару російських окупантів по житловому будинку. Унаслідок російського обстрілу постраждали 75 осіб: 6 загинули та 69 поранені.