Атака Shahed по Харкову: один із дронів влучив в гуртожиток, є поранений

За даними начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка, російські окупанти запустили по Харкову приблизно шість-сім БПЛА.

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У ніч проти 1 серпня Збройні сили Російської Федерації атакували Харків безпілотними літальними апаратами. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

За словами Ігоря Терехова, вибухи пролунали у Шевченківському та Салтівському районах Харкова.

Харків зазнав атаки російських дронів

Пізніше чиновник додав, що у Харкові зафіксовано щонайменше три "прильоти". Він зазначив, що удари припали по густо населених районах у центрі міста.

"Один із дронів зруйнував два поверхи одного з гуртожитків. Там пожежа, працюють підрозділи ДСНС", — написав Ігор Терехов.

ЗС РФ атакували Харків

Інформацію про атаку дронів також підтвердив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. Він повідомив, що на місці одного з ударів спалахнула пожежа.

У Харкові почалася пожежа через атаку БПЛА

Своєю чергою начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко уточнив у коментарі "Суспільному", що Харків зазнав атаки дронів Shahed.

За його словами, в місті було два "прильоти", один з яких припав по порожній будівлі професійно-технічного училища. Ще одне влучення зафіксовано в центральній частині міста, внаслідок чого було поранено одну людину.

Володимир Тимошко також повідомив, що всього окупанти запустили Харковом приблизно шість-сім БПЛА. За його словами, це було зроблено з метою перевірити систему протиповітряної оборони.

Глава поліції Харківської області також наголосив, що жодних військових об'єктів чи скупчення військовослужбовців у місцях "прильотів" не було.

У Харкові поранено щонайменше одну людину

Нагадаємо, що 31 липня ЗС РФ завдали ракетного удару по Кривому Розі та потрапили до житлового будинку. Крім того, одна з ракет влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу.

Ми також повідомляли, що 30 липня тактична авіація РФ липня втретє за місяць атакувала острів Зміїний. У районі острова було скинуто дві авіабомби невстановленого зразка.

Раніше, 29 липня, ЗС РФ завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ворожий снаряд ударив по відкритій місцевості, внаслідок чого загинули двоє людей.