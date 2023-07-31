ЗС РФ завдали ракетного удару по житловому будинку в Кривому Розі: є жертви (фото, відео)

Місцева влада підтвердила атаку і закликала громадян не виходити з укриттів, поки зберігається небезпека. Кореспондент Фокусу уточнює, вибухи прогриміли в Кривому Розі до оголошення повітряної тривоги.

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Російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу і влучили в житловий будинок. Пресслужба Міністерства внутрішніх справ підтвердила ворожу атаку 31 липня.

У Повітряних силах попередили про балістичну загрозу в Дніпропетровській області, після чого практично одразу в Кривому Розі пролунали гучні вибухи. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі оперативно підтвердив інформацію.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет", — ідеться в повідомленні.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак також повідомив про вибухи в місті, закликавши українців дотримуватися інформаційної тиші.

У МВС зазначили, що на місце удару ракети прибули оперативно всі необхідні служби, які повинні будуть впоратися з наслідками. Громадян закликали дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях доти, доки загроза не зникне.

Глава МВС Ігор Клименко також відреагував на атаку і поділився новими подробицями. Одна з ракет влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу і під завалами можуть бути люди. На місці працюють рятувальники і поліція.

Друга ракета ЗС РФ зруйнувала секції житлового будинку з 4 по 9 поверхи.

"Станом на 10:15 одна людина загинула, по медичну допомогу звернулося 10 жителів. Рятувальники гасять вогонь і розбирають завалами. Там ще можуть бути люди", — ідеться в повідомленні.

Російські окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку в Кривому Розі Фото: Telegram

Кореспондент Фокусу зазначає, що вибухи в місті прогриміли до оголошення повітряної тривоги. Ракети летіли дуже низько, а влучання зафіксовано у двох багатоповерхових будівлях.

Нагадаємо, 31 липня повідомлялося, що РФ готується до нових атак по Україні. Хоч ЗС РФ не вивели на воду ракетоносії, у пунктах базування "вони абсолютно готові". У командуванні попереджають, що Росія використовує практику завдання ракетних ударів із бухт у Чорному морі.