Удар по Кривому Рогу: пошуково-рятувальну операцію завершено, 6 людей загинули, — МВС (фото)

Глава МВС Ігор Клименко заявив, що внаслідок російського обстрілу постраждали 75 людей, серед них є діти.

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Пошуково-рятувальна операція у Кривому Розі у зв'язку з ударом російських окупантів по житловому будинку завершено. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.

"Пошуково-рятувальна операція у Кривому Розі завершена. Внаслідок російського обстрілу постраждали 75 людей: 6 загинуло та 69 поранено", — зазначив Клименко.

За словами міністра, вдалося врятувати трьох людей, серед яких 10-річна дитина. До поліції звернулися 177 потерпілих. Психологи ДСНС на місцях надали допомогу близько 100 місцевим мешканцям.

"Дякую всім, хто докладав неймовірних зусиль, щоб врятувати людей!" — зазначив Клименко.

Психолог ДСНС у Кривому Розі Фото: Игорь Клименко/Telegram

Цю інформацію підтвердив глава Офісу президента України Андрій Єрмак у себе в Telegram.

"Станом на 19:00 завершено пошуково-рятувальні роботи з двох локацій. Всього загинуло 6 осіб, з них одна дитина 2013 р.н.", — зазначив він.

У Кривому Розі завершилися рятувально-пошукові роботи

Нагадаємо, що видання "Свої" у Telegram 31 липня повідомило, що внаслідок ракетної атаки Росії у багатоповерхівці загинули 45-річна жінка та її 10-річна дочка. Вони зазнали смертельних поранень у власній квартирі, коли до будинку потрапила російська ракета.

Президент України Володимир Зеленський, для якого Кривий Ріг є рідним містом, різко відреагував на злочин росіян. Він звернув увагу світу на терор, який влаштовує Росія проти мирних людей.