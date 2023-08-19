Ночной обстрел Украины: россияне атаковали Shahed Хмельнитчину, много пострадавших (фото)

В результате ночной атаки пострадали по меньшей мере 8 граждан. Также известно о повреждении 30 частных домов в Хмельницкой области, но власти не уточняют, были ли попадания в регионе.

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В ночь на 19 августа ВС РФ атаковали Украину стаей дронов-камикадзе Shahed-136. Под ударом оказалась Хмельницкая область, но Воздушным силам ВСУ удалось уничтожить почти все вражеские цели. Фокус в одном материале собрал информацию о ночной массированной атаке ВС РФ.

По данным командования ВС ВСУ, враг запустил дроны из Курска. Общее количество БПЛА, которыми атаковали 19 августа — 17 единиц. Из них силы ПВО обезвредили 15. Таким образом, эффективность противодействия дронам-камикадзе — 88%.

Командование также перечислило, в каких регионах сработало ПВО: в северных, центральных и западных областях.

Воздушные силы ВСУ — отчет об атаке дронов 19 августа Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Ночная атака дронов на Хмельницкую область: детали от ОВА

Первые официальные сообщения об ударах по Хмельницкой области опубликовали в Telegram-канале ОВА около 3:40. Утверждали, что слышны взрывы от работы ПВО.

Заместитель председателя Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин утром 19 августа рассказал о ночной атаке "Шахедов". По его словам, во время атаки повреждены 30 частных домов в нескольких селах области — названия населенных пунктов не указаны. Окна и двери выбило в 32 домах, говорится в сообщении.

От российской атаки пострадало, предварительно, восемь граждан: осколки стекла ранили двух женщин, еще шестеро получили шок — ими занимаются врачи.

Военная администрация не уточняет, были ли в области именно попадания. Указано, что оперативные группы исследуют территорию и фиксируют последствия атаки.

Подробности ночной атаки 19 августа: где работало ПВО

В мониторинговых пабликах можно найти информацию о названиях областей, где ночью слышали моторы "Шахедов" и звуки работы ПВО. В частности, указано, что дроны зашли со стороны Сумской области и направлялись в направлении Полтавщины — об этом написали около 23:39. После этого воздушная тревога распространилась на Черниговскую, Харьковскую области, затем — добавились Черкасская, Киевская, Кировоградская области.

Около часа ночи сообщили о второй волне "Шахедов" — также шли с севера. Ориентировочное направление движения — Винницкая и Житомирская области.

Области, в направление которых летели "Шахеды" в ночь на 19 августа 2023 года. Фото: Google maps

Напоминаем, эксперт оценил возможности России по выпуску новых ракетдля ударов по Украине. В частности, промышленность и дальше имеет составляющие запчасти для производства ракет, но есть дефицит некоторых блоков. Кроме того, строится специальный завод по производству дронов-камикадзе "Герань" — аналогов "Шахедов".